Атака на энергетику Украины

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Российская армия атаковала юг Одесской области в ночь на 17 ноября. Под вражеским огнем оказались гражданская и энергетическая инфраструктура, из-за чего часть жителей осталась без света.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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В результате атаки на Одесчину повреждения получили административное здание, общежитие, склад со строительными материалами, грузовики и энергообъект ДТЭК Одесские электросети.

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По предварительной информации, в результате удара пострадал один человек.

«В результате атаки временно без света остаются часть жителей двух городов. Энергетики уже приступили к возобновительным работам», — говорится в заявлении Кипера.

Массированная атака на Украину 17 ноября — какие последствия

Напомним, ночью и утром 17 ноября россияне массированно атаковали Украину ракетами и дронами.

В Киеве — попадания в районе Северного и Южного мостов, повреждена критическая инфраструктура (есть перебои с водой и теплом) и застройка в Оболонском районе.

В Запорожье вражеский FPV-дрон попал в авто, убив водителя, а удары по промышленным объектам в трех районах унесли жизни еще одного мужчины и ранили 11 человек. Из-за повреждений энергосетей в городе и области значительные обесточения.

По Смеле в Черкасской области враг выпустил восемь баллистических ракет — поражены промышленность, заведение профобразования и жилые дома, шесть человек госпитализированы.

В Черновцах беспилотник повредил энергообъект, что повлекло за собой аварийные отключения света и остановку троллейбусов.

Также взрывы прогремели в Днепре (повреждены предприятие, транспортная инфраструктура и частный дом).

В Харькове ракеты ударили по Холодногорскому району.

В Чернигове отработали вражеские дроны.

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