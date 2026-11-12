«Прилеты» от востока до запада, убитые люди, города без света: РФ ударила по Украине ракетами и дронами (фото)

Атака россиян на Украину 12 ноября

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Сегодня ночью, после завершения второго этапа мирных переговоров, россияне снова били по Украине ракетами и дронами. Известно о последствиях в Киеве и Харькове, Ровенской, Житомирской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Рассказываем последние подробности о последствиях российской атаки сегодня ночью.

Премьер-министр об атаке на Украину 12 ноября

«В восьми областях зафиксированы разрушения в результате российской ночной атаки. Основными целями были энергетика и транспортная инфраструктура», — пишет премьер-министр Сергей Корецкий.

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В частности, в Запорожской области российский удар пришелся на территорию одного из объектов электрогенерации, тогда как в Ровенской и Одесской областях враг атаковал высоковольтные подстанции. В Киеве повреждено производственное предприятие, а на территории области под ракетный удар попало гражданское предприятие.

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Кроме промышленных и энергетических объектов, пострадал и жилищный сектор — повреждения домов зафиксированы в Ровно, а также в Харьковской и Запорожской областях. По предварительным данным, травмы получили по меньшей мере шесть гражданских, среди которых есть ребенок.

«Утром дрон попал в девятиэтажку в одном из районов Киева. По состоянию на эту минуту известно об одном погибшем человеке и по меньшей мере шести пострадавших. Три человека были спасены», — отметил премьер-министр.

Все службы работают на местах атак. Корецкий поблагодарил спасателей, полицейских, медиков, энергетиков и всех, кто с ночи помогает людям.

Россияне ударили по Киеву и области 12 ноября: последствия атаки

В ночь на 12 ноября россияне совершили комбинированную атаку на Киев и область, применив баллистические ракеты после полуночи и беспилотники утром. В 00:54 Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности применения баллистического вооружения из Воронежской области РФ в направлении столицы и Киевской области, после чего в Киеве прогремел ряд взрывов.

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По информации КОВА, ночью в Обуховском районе в результате вражеского удара были повреждены и частично разрушены производственные и складские помещения предприятия. Там возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Работники вовремя покинули территорию после объявления тревоги, так что обошлось без пострадавших.

Кроме того, по словам мэра Броваров Игоря Сапожко, около 02:00 в результате ракетной атаки возле складских помещений на улице Объездной загорелся грузовой автомобиль с бытовой химией. Водитель получил значительные травмы головы, поражения глаз, руки и бедра и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Утром враг продолжил атаковать Киев реактивными БпЛА — в течение утра несколько раз объявляли «желтую» воздушную тревогу, последняя из которых началась в 08:16. В столице раздалось несколько сильных взрывов и случились попадания.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Соломенском районе дрон попал в девятиэтажный жилой дом, что повлекло возгорание с третьего по шестой этаж и предварительно частичное разрушение на уровне пятого этажа. По состоянию на 09:30 известно о гибели 44-летней женщины и двух раненых в результате утренней атаки.

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«Прилеты» в Харькове и области 12 ноября

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошлые сутки под вражескими ударами оказались Харьков и семь населенных пунктов области.

В результате обстрелов в Харькове погибли два человека, 69-летний мужчина получил ранения, а 38-летняя женщина и 12-летняя девочка — острую реакцию на стресс. В области пострадали семь человек, среди которых двое детей — в селе Лугово ранен 77-летний мужчина, а острую реакцию на стресс зафиксировали у 59-летней женщины в Шевченково, 16-летней девушки в Близнецах и 88-летней женщины в Бабаях.

Для ударов по региону противник применил 87 беспилотников.

Из-за атак в Харькове повреждены два многоквартирных дома, АЗС, овощехранилище и 16 машин. Также зафиксировано разрушение жилья, хозяйственных построек, машин и электросетей в Купянском, Изюмском и Лозовском районах.

Атака россиян на Днепропетровскую область: последствия

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщает, что по состоянию на утро 12 ноября враг более 10 раз атаковал беспилотниками три района области.

Под ударом оказались Павлоградский район — райцентр, Богдановская и Межирицкая общины. Там возникли пожары и были повреждены хозяйственная постройка, автомобили, склады и сельхозтехника.

Также россияне атаковали Никополь. В Дубовиковской громаде Синельниковского района в результате обстрелов разбиты склады.

Атака на Кировоградскую область: подробности

Ночь и утро в области прошли беспокойно — во время воздушных тревог активно работали силы противовоздушной обороны, пишет глава ОВА Андрей Райкович.

В Маловисковской громаде зафиксированы последствия вражеской атаки: повреждены два частных домовладения и дом культуры. Погибших и травмированных нет, а на местах уже работают все соответствующие службы.

Россияне ночью терроризировали Житомирскую область

По сообщению главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, за прошлые сутки и этой ночью российские войска атаковали дронами территорию Коростенской, Ольшанской, Чудновской, Ружинской, Бердичевской и Житомирской громад.

В результате обстрелов есть один пострадавший человек. Также повреждены три дома и два хозяйственных постройки в частных домовладениях и объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

Спасатели ГСЧС ликвидировали возникшие из-за ударов пожары, несмотря на то, что работу спецслужб осложняла постоянная угроза повторных атак.

Атака на Ровенскую область: часть осталась без света

Ночью против 12 ноября россияне атаковали Ровенскую область, целясь в энергетическую инфраструктуру и жилищный сектор.

По сообщению главы Ровенской ОВА Александра Коваля, в результате обстрелов есть попадания, но обошлось без жертв и пострадавших.

Из-за атаки возникли отключения электроэнергии в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов, в частности, без света остался город Костополь. По состоянию на 8:30 обесточенными остаются более 160 населенных пунктов, а объекты критической инфраструктуры будут работать от генераторов.

© Главное управление ДСНС в Ровенской области

© Главное управление ДСНС в Ровенской области

© Главное управление ДСНС в Ровенской области

© Главное управление ДСНС в Ровенской области

Война в Украине: последние новости

Напомним, вчера, 11 ноября, российские войска посреди дня нанесли удар по рынку в центре Черноморска Одесской области, где обычно находится много людей.

По сообщению главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки пострадали 11 человек. Количество погибших возросло до четырех — еще один человек скончался в больнице.

Кроме того, из-за обстрелов повреждены близлежащие жилые дома и припаркованные автомобили. На месте работают все соответствующие службы, идет ликвидация последствий.

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