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"Прилеты" от запада к востоку, убитые люди и разрушенные улицы: РФ массированно атаковала города Украины – все последствия
На протяжении ночи и на рассвете россияне атаковали украинские города.
В ночь на пятницу, 9 октября, войска РФ продолжили атаки на Украину ударными БпЛА. В ряде областей продолжается воздушная тревога.
ТСН.ua — о последствиях ночных ударов.
По данным Воздушных сил, в ночь на октябрь противник атаковал 136 ударными БпЛА типа Shahed (93 из них — реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия».
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 враждебных БпЛА типа Shahed (77 из них — реактивные), Гербера, дронов других типов.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА
Реактивный БпЛА на Маяки на Одесчине с юго-востока
Реактивный БпЛА на Винницу с востока
Черниговщина: реактивные БпЛА на Сновск с севера, на Репки с северо-востока
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