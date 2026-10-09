Оккупанты били по городам / © Associated Press

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В ночь на пятницу, 9 октября, войска РФ продолжили атаки на Украину ударными БпЛА. В ряде областей продолжается воздушная тревога.

ТСН.ua — о последствиях ночных ударов.

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По данным Воздушных сил, в ночь на октябрь противник атаковал 136 ударными БпЛА типа Shahed (93 из них — реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия».

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 враждебных БпЛА типа Shahed (77 из них — реактивные), Гербера, дронов других типов.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА

Реактивный БпЛА на Маяки на Одесчине с юго-востока

Реактивный БпЛА на Винницу с востока

Черниговщина: реактивные БпЛА на Сновск с севера, на Репки с северо-востока

Удары по Украине — последние новости

Запорожье

По Запорожью враг нанес шесть ударов, попав в жилые дома и заведение внешкольного образования. Погиб мужчина, еще семь человек пострадали, среди них — ребенок.

В Запорожье горели машины

Киевская область

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В Киевской области оккупанты ударили по складским помещениям. Пострадали три человека, под завалами ищут одну женщину.

Киев

Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах столицы, сообщил «Киевпасстранс». О возобновлении движения сообщат отдельно.

Чернигов

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Оккупанты ночью нанесли удар по торговому центру «Эпицентр» на прилегающей к Чернигову территории.

Днепропетровщина

По данным властей, один человек получил ранения. Более 30 раз враг атаковал пять районов.

Одесса

Ночью враг атаковал инфраструктуру. Взрывной волной поврежден фасад и окна многоэтажки. Обошлось без жертв и пострадавших.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске в результате атаки российских БпЛА погиб человек, сообщил мэр Руслан Марцинкив.

Последствия атаки

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