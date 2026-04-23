"Прилеты" по домам, пожары и люди под завалами: РФ устроила кровавый день в городах Украины(фото)
23 апреля россияне устроили кровавый день во многих городах Украины. Пострадали Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Коростень, Херсон и другие города.
Россияне в ночь на 23 апреля устроили обстрел нескольких городов Украины. Среди пострадавших — Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Коростень, Херсонская, Сумская и Харьковская области. Рассказываем о последних подробностях и последствиях российских атак по Украине сегодня.
Удар по Днепру: по меньшей мере трое погибших
Днепр приходит в себя после ночных ударов: российская атака унесла жизни гражданских. Среди раненых есть дети. Российские оккупанты спровоцировали четыре «прилета» в городе. Также попали в многоэтажку, где полностью разрушились квартиры с девятого по шестой этажи.
По состоянию на 11:00 известно о трех погибших. С одним человеком до сих пор нет связи. Под завалами многоэтажки стоит и женщина ждет, пока найдут дочь.
Об этом сообщил городской глава Днепра Борис Филатов.
От удара пострадали не менее 13 домов, административное здание, электросеть, выставочный центр Союза художников Украины и магазин музыкальных инструментов. Также известно о повреждении десятка машин.
Взрывы повлекли за собой разбиение не менее 500 окон.
Кривой Рог без света после российской атаки
Враг сегодня во время последней воздушной тревоги атаковал Кривой Рог. Россияне попали в административное здание и объект инфраструктуры. Вспыхнул пожар.
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
Стало известно о тяжело раненой женщине. 41-летняя пострадавшая получила проникающее ранение грудной клетки, врачи борются за ее жизнь.
В результате атаки был поврежден высоковольтный кабель одной из подстанций. Известно об изменении движения троллейбусов в городе. В части Кривого Рога исчез свет. Над восстановлением сейчас трудятся энергетики.
Штаб помощи людям развернули во Дворце культуры рядом с местом прилета.
В области известно о российских атаках на Никополь, Мировскую, Марганецкую, Покровскую, Красногригорьевскую общины. В результате ударов пострадала 64-летняя женщина. Повреждена инфраструктура, частный дом и гараж.
«Ночью в области было сбито 40 вражеских БпЛА. Спасибо нашим Защитникам!», — добавил Вилкул.
Удар по железной дороге в Коростене
Утром 23 апреля россияне атаковали дронами Коростень Житомирской области. После череды громких взрывов город затянуло черным дымом. Под ударом оказалась железная дорога в Коростене. Стало известно, что в результате атаки дронов есть погибшая женщина.
На месте работают спасатели, ремонтные бригады и правоохранители.
Под атакой находилась и Житомирская область. Людей призывали находиться в укрытиях. Дроны двигались именно на Коростень.
Россияне атакуют Харьковскую область: последние новости
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в Харькове и области за последние сутки. В результате российских обстрелов известно об одном погибшем человеке.
За сутки под прицелом россиян оказались Харьков и 19 населенных пунктов Харьковской области. Среди них Золочев, где ранен 25-летний мужчина, Слатино, где ранили двоих мужчин в возрасте 28 и 65 лет. В селе Черкасские Тишки погиб 66-летний мужчина, ранен 68-летний мужчина.
Известно о раненых в деревне Ольховатка и городе Купянск.
В Харькове россияне атаковали дронами Киевский и Немышлянский районы.
В Харьковской области повреждены и разрушены десятки объектов гражданской инфраструктуры — жилые дома, многоэтажки, фермерские хозяйства, трактор, машины, АЗС, магазины, электросети, СТО.
Под ударами оказались жители Богодуховского, Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.
Удары по Сумской области за последние сутки
За последние сутки россияне убили и ранили мирных жителей в Сумской области. Об этом сообщили в Сумской ОВА.
В Великописаревской общине от удара дрона погиб 67-летний мужчина.
В Глуховской общине от удара дрона погиб 67-летний мужчина.
Ранения получили 57-летняя женщина и пятеро детей в возрасте 1, 2, 8, 11 и 14 лет.
Россияне нанесли около 100 обстрелов по 40 населенным пунктам. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Разрушены десятки объектов гражданской инфраструктуры — жилые дома, автомобили, хозяйственные помещения.
Российский террор в Херсоне
В Херсонской ОВА сообщили о российских ударах по четырем общинам Херсонской области. Под огнем артиллерии и дронов оказались Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое.
10 человек получили ранения. Повреждены частные и многоэтажные дома, гражданские автомобили, хозяйственные постройки. Утром 23 апреля враг ударил по работникам коммунальных служб — в Текстильном враг сбросил взрывчатку с дрона на мусоровоз.
«Около 07:00 российские войска совершили атаку из дрона по мусоровозу коммунального предприятия в поселке Текстильное. В результате удара 49-летний водитель получил осколочное ранение шеи, контузию, взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму», — пишут в Херсонской ОВА.
Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Позже стало известно, что за помощью обратилась 44-летняя женщина, которая попала под сброс взрывчатки в Днепровском районе.
Количество раненых в результате атаки вражеского беспилотника в Корабельном районе 22 апреля увеличилось до 4 человек. В больницу доставили 85-летнюю женщину. Она получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения.
Атаки на Запорожскую область: есть погибшие
В Запорожской ОВА сообщили о гибели 77-летней женщины в результате российского удара по Запорожскому району. Управляемые авиабомбы прилетели по Камышевахе. Также известно об одном раненом человеке.
«В течение суток оккупанты нанесли 820 ударов по 50 населенным пунктам Запорожской области», — сообщили в ОВА.
За последние сутки поступило 140 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.