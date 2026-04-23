"Прилеты" по домам, пожары и люди под завалами: РФ устроила кровавый день в городах Украины(фото)

Массированная атака на Украину 23 апреля / © Борис Філатов

Реклама

Россияне в ночь на 23 апреля устроили обстрел нескольких городов Украины. Среди пострадавших — Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Коростень, Херсонская, Сумская и Харьковская области. Рассказываем о последних подробностях и последствиях российских атак по Украине сегодня.

Удар по Днепру: по меньшей мере трое погибших

Днепр приходит в себя после ночных ударов: российская атака унесла жизни гражданских. Среди раненых есть дети. Российские оккупанты спровоцировали четыре «прилета» в городе. Также попали в многоэтажку, где полностью разрушились квартиры с девятого по шестой этажи.

По состоянию на 11:00 известно о трех погибших. С одним человеком до сих пор нет связи. Под завалами многоэтажки стоит и женщина ждет, пока найдут дочь.

Реклама

Об этом сообщил городской глава Днепра Борис Филатов.

От удара пострадали не менее 13 домов, административное здание, электросеть, выставочный центр Союза художников Украины и магазин музыкальных инструментов. Также известно о повреждении десятка машин.

Взрывы повлекли за собой разбиение не менее 500 окон.

Фото: Общественное Днепр / © Суспільне

Кривой Рог без света после российской атаки

Враг сегодня во время последней воздушной тревоги атаковал Кривой Рог. Россияне попали в административное здание и объект инфраструктуры. Вспыхнул пожар.

Реклама

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Стало известно о тяжело раненой женщине. 41-летняя пострадавшая получила проникающее ранение грудной клетки, врачи борются за ее жизнь.

В результате атаки был поврежден высоковольтный кабель одной из подстанций. Известно об изменении движения троллейбусов в городе. В части Кривого Рога исчез свет. Над восстановлением сейчас трудятся энергетики.

Штаб помощи людям развернули во Дворце культуры рядом с местом прилета.

Реклама

В области известно о российских атаках на Никополь, Мировскую, Марганецкую, Покровскую, Красногригорьевскую общины. В результате ударов пострадала 64-летняя женщина. Повреждена инфраструктура, частный дом и гараж.

«Ночью в области было сбито 40 вражеских БпЛА. Спасибо нашим Защитникам!», — добавил Вилкул.

Удар по железной дороге в Коростене

Утром 23 апреля россияне атаковали дронами Коростень Житомирской области. После череды громких взрывов город затянуло черным дымом. Под ударом оказалась железная дорога в Коростене. Стало известно, что в результате атаки дронов есть погибшая женщина.

На месте работают спасатели, ремонтные бригады и правоохранители.

Реклама

Под атакой находилась и Житомирская область. Людей призывали находиться в укрытиях. Дроны двигались именно на Коростень.

Россияне атакуют Харьковскую область: последние новости

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в Харькове и области за последние сутки. В результате российских обстрелов известно об одном погибшем человеке.

За сутки под прицелом россиян оказались Харьков и 19 населенных пунктов Харьковской области. Среди них Золочев, где ранен 25-летний мужчина, Слатино, где ранили двоих мужчин в возрасте 28 и 65 лет. В селе Черкасские Тишки погиб 66-летний мужчина, ранен 68-летний мужчина.

Известно о раненых в деревне Ольховатка и городе Купянск.

Реклама

В Харькове россияне атаковали дронами Киевский и Немышлянский районы.

В Харьковской области повреждены и разрушены десятки объектов гражданской инфраструктуры — жилые дома, многоэтажки, фермерские хозяйства, трактор, машины, АЗС, магазины, электросети, СТО.

Под ударами оказались жители Богодуховского, Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

Удары по Сумской области за последние сутки

За последние сутки россияне убили и ранили мирных жителей в Сумской области. Об этом сообщили в Сумской ОВА.

Реклама

В Великописаревской общине от удара дрона погиб 67-летний мужчина.

В Глуховской общине от удара дрона погиб 67-летний мужчина.

Ранения получили 57-летняя женщина и пятеро детей в возрасте 1, 2, 8, 11 и 14 лет.

Россияне нанесли около 100 обстрелов по 40 населенным пунктам. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Разрушены десятки объектов гражданской инфраструктуры — жилые дома, автомобили, хозяйственные помещения.

Российский террор в Херсоне

В Херсонской ОВА сообщили о российских ударах по четырем общинам Херсонской области. Под огнем артиллерии и дронов оказались Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое.

10 человек получили ранения. Повреждены частные и многоэтажные дома, гражданские автомобили, хозяйственные постройки. Утром 23 апреля враг ударил по работникам коммунальных служб — в Текстильном враг сбросил взрывчатку с дрона на мусоровоз.

«Около 07:00 российские войска совершили атаку из дрона по мусоровозу коммунального предприятия в поселке Текстильное. В результате удара 49-летний водитель получил осколочное ранение шеи, контузию, взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму», — пишут в Херсонской ОВА.

Реклама

Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Позже стало известно, что за помощью обратилась 44-летняя женщина, которая попала под сброс взрывчатки в Днепровском районе.

Количество раненых в результате атаки вражеского беспилотника в Корабельном районе 22 апреля увеличилось до 4 человек. В больницу доставили 85-летнюю женщину. Она получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения.

Атаки на Запорожскую область: есть погибшие

В Запорожской ОВА сообщили о гибели 77-летней женщины в результате российского удара по Запорожскому району. Управляемые авиабомбы прилетели по Камышевахе. Также известно об одном раненом человеке.

«В течение суток оккупанты нанесли 820 ударов по 50 населенным пунктам Запорожской области», — сообщили в ОВА.

Реклама

За последние сутки поступило 140 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.