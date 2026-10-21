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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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«Прилеты» по национальному университету и высотках, убитые люди и руины: РФ устроила ад в городах Украины — что известно

Киев, Полтавская, Харьковская, Запорожская и другие области Украины оказались под российскими ударами. В столице попадание в многоэтажку унесло жизни двух человек, а в областях зафиксировали новые разрушения и пострадавших среди гражданских. Собрали главную информацию о последствиях ночной атаки РФ.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Обстрел Украины 21 октября

Обстрел Украины 21 октября

Россияне всю ночь жестоко атаковали Украину. По состоянию на утро 21 октября известно о многочисленных прилетах в областях и городах — Киеве, Полтаве, Чернигове, Харькове и области, Днепре, Запорожье, Сумской, Херсонской и Львовской областях. Делимся последствиями вражеских атак 21 октября.

Россияне массированно атаковали Украину: что удалось сбить

В ночь на 21 октября российские войска совершили очередную комбинированную атаку на территорию Украины, применив ракеты и масштабную группу ударных и разведывательных беспилотников, пишут в Воздушных силах.

Обстрел длился с 18:00 20 октября. Для воздушного удара оккупанты задействовали крылатые ракеты «Искандер-К», а также 186 ударных БпЛА разных типов. Среди запусков зафиксировано 88 реактивных беспилотников типа Shahed, баражирующие боеприпасы S8000 «Бандероль/Дань-Т», «Гербера», а также дроны-имитаторы «Пародия».

Запуски осуществлялись с нескольких направлений: Орла, Курска, Приморско-Ахтарска в РФ, а также со временно оккупированного Донецка и крымских Гвардейского и Чауды.

По состоянию на 08:30 утра сообщалось о сбитии не менее 150 дронов. Всего во время атаки зафиксированы прилеты в 27 разных точках, еще на 13 локациях упали обломки сбитых силами ПВО дронов.

Россияне ударили по Киеву 21 октября: последствия

Утром 21 октября российские войска атаковали Киев реактивными беспилотниками, из-за чего в 05:18 в столице объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ фиксировали движение БпЛА над разными районами города, в частности над Троещиной, Оболонью и Академгородком.

В Святошинском районе случился прилет в 24-этажный жилой дом на уровне 20-го этажа. По данным ГСЧС, в результате попадания разгорелся пожар в одной из квартир на площади около 70 кв. м и частично разрушились конструкции.

В результате удара по жилой многоэтажке в Святошинском районе погибли два человека. Еще один человек получил травмы, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, падение вражеских беспилотников зафиксировали в Деснянском и Соломенском районах города. В Деснянском районе БпЛА упал на припаркованные автомобили, туда сразу выехали экстренные службы.

Также в Соломенском районе российский дрон попал в объект транспортной инфраструктуры, из-за чего вспыхнул пожар. На месте происшествия работают специалисты по ликвидации последствий. Еще один дрон упал в Соломенском районе на открытой территории без дальнейшего возгорания.

Удар россиян по Полтаве: последствия

Поздним вечером 20 октября российский беспилотник попал в учебный корпус Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского в Полтавской области. Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич. По данным ГСЧС, возгорание возникло на пятом этаже здания вуза, а полностью ликвидировать пожар удалось только к утру.

В результате атаки травмировались два человека. Среди них — 16-летний ребенок, у которого диагностировали сотрясение мозга и контузию, из-за чего его госпитализировали. Другой пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

Кроме того, вражеская атака коснулась и Полтавы. В городе в результате ударов возникли пожары в административном здании и складском помещении.

Атака на Чернигов 21 октября

По предварительной информации Черниговского городского совета, в Чернигове в результате вражеской атаки была поражена территория частного предприятия, а последствия уточняются. Из-за обстрелов пострадал один человек, у которого предварительно диагностировали акубаротравму.

Жителей строго призывают воздерживаться от публикации фото и видео с места удара или их последствий в соцсетях и мессенджерах. Распространение подобных материалов создает риски и может помочь врагу скорректировать следующие атаки.

Атака на Харьков и область сегодня

За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по Харькову и 13 населенным пунктам области, применив ракеты, РСЗО и более четырех десятков беспилотников разных типов. В результате обстрелов погибли два человека, а еще 24 человека получили ранения или острую реакцию на стресс.

Самые тяжелые последствия ночной атаки БпЛА зафиксированы в поселке Коротич, где погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина, а 11 жителей, среди которых двухмесячный мальчик и 8-летняя девочка, подверглись острой реакции на стресс. Кроме этого, ранения и травмы гражданские получили в Харькове, Дергачах и Шестаковом. Повреждения получили десятки частных и многоквартирных домов, предприятия, агрофирма, детское заведение, магазин и объекты инфраструктуры.

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 163 вынужденных переселенца. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне атаковали Днепропетровскую область: что известно

В течение суток россияне почти 30 раз атаковали три района Днепропетровской области, применяя дроны, артиллерию и ракеты. В результате вражеских ударов ранения получил один человек. Об этом на 07:30 21 октября сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В частности, в Днепровском районе под обстрел попало здание общежития, где зафиксированы повреждения.

В Синельниковском районе под вражескими ударами оказались райцентр и Николаевская община. В результате атак получили повреждения местное предприятие и частный жилой дом, а также возникли пожары.

Больше всего от вражеского огня страдал Никополь: под обстрелами оказались сам Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Томаковская и Красногригорьевская общины. В регионе повреждены частные дома, гражданские автомобили и сельскохозяйственная техника, вспыхнули пожары. Во время обстрелов получил ранения 50-летний мужчина, которого в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Атака на Запорожье 21 октября: последствия

За прошлые сутки россияне нанесли 795 ударов по 59 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Войска РФ массированно применяли авиацию, авиабомбы и беспилотные летательные аппараты. В частности, зафиксировано 30 авиаударов по населенным пунктам Балабино, Новониколаевка, Малокатериновка, Заречное, Червоный Яр, Новоалександровка, Любимовка, Таврическое, Блакитное, Орехов, Долинка, Лесное, Любицкое, Солнечное, Новорозовка, Васиновка, Вольнянка и Желтая Круча.

Местные власти и экстренные службы уже получили 108 сообщений о повреждениях жилых домов, гражданских автомобилей и объектов инфраструктуры.

Враг ударил по Сумской области: подробности

За сутки с утра 20 октября до утра 21 октября российские военные совершили почти 40 обстрелов по 23 населенным пунктам Сумской области. В результате вражеских атак есть пострадавшие среди гражданского населения, сообщили в Сумской областной военной администрации.

В частности, в Сумской громаде из-за попадания вражеского дрона ранения получила 21-летняя девушка. Кроме того, к медикам обратилась 9-летняя девочка, которая получила травмы еще во время удара дрона в ночь на 20 октября. В целом интенсивным обстрелам подверглись Сумской и Шосткинский районы, где враг применял широкий спектр вооружения — артиллерию, минометы, РСЗО, FPV-дроны, БпЛА и управляемые авиационные бомбы.

В результате прилетов повреждений и разрушений получил ряд гражданских объектов: в Глуховской, Сумской, Свеской и Верхнесыворотской громадах повреждены многоэтажки и частные дома, в Середино-Будской, Эсманьской и Шалыгинской громадах жилые дома разрушены полностью, а также зафиксировано повреждение частного транспорта, хозяйственных сооружений и объектов инфраструктуры.

Ситуация в регионе остается напряженной — за прошлые сутки воздушная тревога в Сумской области длилась 21 час и 5 минут.

Атаки на Херсонскую область за 21 октября

За прошлые сутки россияне нанесли удары по шести населенным пунктам Херсонской громады, применяя артиллерийский огонь и дроны. Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Под вражеским обстрелом оказались Херсон, Антоновка, Садовое, Приозерное, Благовещенское и Камышаны. В результате атак повреждения получили частные и многоэтажные дома, а также гражданский автотранспорт.

В результате российского террора в Херсонской общине получили ранения 11 гражданских, среди которых трое детей.

Львовская область под ударом 21 октября: подробности

В ночь на 21 октября российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Жовковской громаде Львовской области. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

В результате вражеского удара потерпело поражение местное предприятие, где вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Во время обстрела ранения получили два работника предприятия — у них диагностировали травмы средней степени тяжести.

Кроме того, из-за падения обломков сбитого беспилотника в соседнем населенном пункте был поврежден частный жилой дом: выбиты окна, повреждены двери и образовалась небольшая воронка вблизи постройки.

В Одессе взорвался неизвестный предмет

Вечером 20 октября в Приморском районе Одессы в 7-этажном жилом доме произошел взрыв неизвестного предмета. В результате возникло масштабное возгорание и разрушение в квартирах, а во время ликвидации пожара произошел повторный взрыв, сообщили в ГСЧС Украины.

В результате происшествия ранения получили четыре человека, среди которых трое спасателей и медик скорой помощи. Кроме того, психологи ГСЧС оказали помощь 11 гражданам, оказавшимся в эпицентре чрезвычайной ситуации.

Пожарные уже полностью ликвидировали пожар. К проведению аварийно-спасательных работ и тушению привлекалось 45 специалистов и 11 единиц специальной техники ГСЧС.

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