Прилеты по поездам, убитые люди и руины в жилых кварталах: РФ массированно атаковала города Украины (фото, видео)
Ночью и утром 5 мая армия РФ совершила комбинированную атаку на Украину, ранив и убив людей.
Российские войска во вторник, 5 мая, устроили массированную атаку по Украине, применив дроны и баллистические ракеты. Десятки людей пострадали, есть, к сожалению, и жертвы. Разрушения припали на гражданскую и критическую инфраструктуру.
Все, что известно о «прилетах» и последствиях, читайте в материале ТСН.ua.
Россияне терроризировали Харьков
Утром 5 мая Харьков оказался под атакой российских беспилотников — в городе прозвучала серия взрывов.
По данным городского головы Игоря Терехова и местных журналистов, первый удар дрона произошел в Холодногорском районе. Там известно о пострадавших — по меньшей мере одна женщина 55 лет испытала острую реакцию на стресс. После взрывов в городе возник пожар, над Харьковом густой черный дым.
Позже уточнили, что город обстреляли и ракетами — в Основянском районе зафиксировано два попадания. Одна ракета попала в открытую территорию, повредив крышу и окна жилой многоэтажки. Еще одно попадание произошло вблизи складских помещений — там повреждены стоящие рядом здания и автомобили. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
На местах работают экстренные службы, масштабы разрушений уточняются.
Обстрел Киевщины
Российские войска совершили очередную ночную атаку на Киевскую область. Пили дронами.
В результате удара пострадали три человека. В Вышгородском районе травмирован мужчина 1971 года рождения — у него обнаружили мелкие обломочные ранения лица. Медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Повреждения зафиксированы в двух районах области. В Броварском районе взрывной волной поврежден фасад многоэтажного дома, два частных дома и автомобиль. В Вышгородском районе разрушений подверглись два частных дома, здание АЗС, десять авто и территория одного из предприятий.
На местах работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и помогают жителям.
Ужасный удар по Полтавщине
В ночь на 5 мая российские войска атаковали Полтавскую область ракетами и ударными дронами. Погибли по меньшей мере четыре человека, еще десятки получили ранения разной степени тяжести.
По данным властей, в Полтавском районе зафиксированы прямые попадания и падение обломков на двух локациях. Часть пострадавших госпитализировали, в том числе несколько человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Также сообщается о повреждении промышленного предприятия и железнодорожной инфраструктуры. Из-за разрушения без газоснабжения остались тысячи абонентов.
Экстренные службы работали на местах.
Во время ликвидации масштабного пожара спасателями ГСЧС враг ударил ракетой по локации. По данным МВД, в результате атаки погибли два спасателя — Виктор Кузьменко и Дмитрий Скрыль. Еще 37 человек получили ранения. В ведомстве отмечают, что удар был намеренно нанесен по спасателям, работавшим на месте предварительного попадания. На объекте отмечены значительные разрушения и потери в добыче газа.
Как сообщил руководитель ОВА Виталий Дьяковнич, количество жертв возросло до пяти. Среди них — три работника нефтегазового предприятия.
Добавляется, что 5 и 6 мая в Полтавской области объявлены Дни траура.
Утренняя атака на Запорожье
В Запорожье утром 5 мая раздались взрывы — город находился под воздушной тревогой с самого рассвета. Местные жители и СМИ сообщали о громких звуках в разных районах областного центра.
Воздушная тревога в Запорожье продолжалась с 04:46. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения БПЛА и управляемых авиабомб.
По данным областной военной администрации, накануне российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате атак в городе, а также в Вольнянске и Запорожском районе, погибли три человека.
Стало известно, что атакой повреждены окна и крыша в здании Александровского района. Предварительно обошлось без пострадавших.
Взрывы в Одессе
В Одессе утром 5 мая раздались взрывы. Город подвергся атаке российских ударных беспилотников. Над отдельными районами поднялся дым.
По предварительной информации, российские дроны атаковали город из акватории Черного моря. В части районов фиксируют последствия попадания и пожара.
Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы.
В Днепропетровской области также звучали взрывы
РФ атаковала Днепр — один человек ранен. Из-за обстрелов повреждены частные дома в жилом секторе.
В Днепровском и Самаровском районах враг обстрелял агропредприятие, автозаправочную станцию, объекты инфраструктуры и дома.
Спасатели ликвидировали все пожары.
Черниговщина под ударом
Российские войска атаковали Черниговщину, в результате чего пострадали.
В Черниговском районе, в одном из населенных пунктов Городнянского общества, в результате удара по частному сектору загорелся жилой дом. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.
Ранения получили двое мужчин 1966 и 1995 годов рождения, их госпитализировали в медучреждение.
Также зафиксировано попадание по территории лесничества — пожар швик до ликвидировали.
Оккупанты целили и по железной дороге
Российские войска ударили по железнодорожной инфраструктуре сразу в трех областях Украины:
в Харьковской области вражеский дрон уничтожил вагон;
на Полтавщине беспилотник упал между путями у тепловоза, вызвав возгорание вагона. Люди тоже не пострадали;
на Днепропетровщине поврежден электровоз, стоявший на колее.
Во всех случаях, по словам Кулебы, люди были вовремя предупреждены и защищены, жертв или пострадавших нет. Движение продолжается.
РФ ударила по газодобывающей инфраструктуре
Этой ночью российская атака унесла жизни трех сотрудников «Нафтогаза» и двух спасателей ГСЧС Украины. Еще 37 человек — получили ранения.
Враг массированно ударил по газодобывающей инфраструктуре в Полтавской и Харьковской областях.
«Были коварно и жестоко — БПЛА и баллистики», — отметили в ведомстве.
В результате ударов зафиксированы значительные разрушения и потери в добыче газа.
Компания выразила соболезнования семьям погибших, отметив, что разделяет их боль.
Сколько целей сбила ПВО
Ночью и утром 5 мая россияне совершили массированную воздушную атаку по Украине. Было выпущено 11 баллистических ракет «Искандер-М», а также 164 ударных и имитационных БпЛА типов Shahed, «Гербера», «Италмас» и «Пародия».
По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 1 баллистическую ракету и 149 дронов на севере, юге, востоке и центре страны.
В то же время, зафиксировано попадание 8 ракет и 14 беспилотников в 14 локациях, а также падение сбитых обломков в 10 местах. Еще две ракеты не добились целей. Данные уточняются.
Атака продолжается — в воздухе фиксируются враждебные БПЛА, граждан призывают соблюдать правила безопасности.
Реакция Зеленского
Ночью и утром 5 мая российская армия ударила по разным областям Украины, убив спасателей и гражданских. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что Москва в очередной раз показала свой цинизм: говорит о «тишине» на празднование «Дня победы», а убивает накануне.
Глава государства подчеркнул, что для мира нужны реальные шаги. В то же время, акцентировал он, Украина будет действовать зеркально.
«Абсолютный цинизм — просить о тишине для проведения пропагандистских празднований и наносить такие ракетно-дроновые удары во все дни до этого. Каждый день Россия может прекратить огонь, и это остановит войну и ответы», — подчеркнул президент.