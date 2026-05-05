Прилеты по поездам, убитые люди и руины в жилых кварталах: РФ массированно атаковала города Украины (фото, видео)

Российские войска во вторник, 5 мая, устроили массированную атаку по Украине, применив дроны и баллистические ракеты. Десятки людей пострадали, есть, к сожалению, и жертвы. Разрушения припали на гражданскую и критическую инфраструктуру.

Россияне терроризировали Харьков

Утром 5 мая Харьков оказался под атакой российских беспилотников — в городе прозвучала серия взрывов.

По данным городского головы Игоря Терехова и местных журналистов, первый удар дрона произошел в Холодногорском районе. Там известно о пострадавших — по меньшей мере одна женщина 55 лет испытала острую реакцию на стресс. После взрывов в городе возник пожар, над Харьковом густой черный дым.

Позже уточнили, что город обстреляли и ракетами — в Основянском районе зафиксировано два попадания. Одна ракета попала в открытую территорию, повредив крышу и окна жилой многоэтажки. Еще одно попадание произошло вблизи складских помещений — там повреждены стоящие рядом здания и автомобили. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На местах работают экстренные службы, масштабы разрушений уточняются.

Обстрел Киевщины

Российские войска совершили очередную ночную атаку на Киевскую область. Пили дронами.

В результате удара пострадали три человека. В Вышгородском районе травмирован мужчина 1971 года рождения — у него обнаружили мелкие обломочные ранения лица. Медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Повреждения зафиксированы в двух районах области. В Броварском районе взрывной волной поврежден фасад многоэтажного дома, два частных дома и автомобиль. В Вышгородском районе разрушений подверглись два частных дома, здание АЗС, десять авто и территория одного из предприятий.

На местах работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и помогают жителям.

Ужасный удар по Полтавщине

В ночь на 5 мая российские войска атаковали Полтавскую область ракетами и ударными дронами. Погибли по меньшей мере четыре человека, еще десятки получили ранения разной степени тяжести.

По данным властей, в Полтавском районе зафиксированы прямые попадания и падение обломков на двух локациях. Часть пострадавших госпитализировали, в том числе несколько человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Также сообщается о повреждении промышленного предприятия и железнодорожной инфраструктуры. Из-за разрушения без газоснабжения остались тысячи абонентов.

Экстренные службы работали на местах.

Во время ликвидации масштабного пожара спасателями ГСЧС враг ударил ракетой по локации. По данным МВД, в результате атаки погибли два спасателя — Виктор Кузьменко и Дмитрий Скрыль. Еще 37 человек получили ранения. В ведомстве отмечают, что удар был намеренно нанесен по спасателям, работавшим на месте предварительного попадания. На объекте отмечены значительные разрушения и потери в добыче газа.

Как сообщил руководитель ОВА Виталий Дьяковнич, количество жертв возросло до пяти. Среди них — три работника нефтегазового предприятия.

Добавляется, что 5 и 6 мая в Полтавской области объявлены Дни траура.

Утренняя атака на Запорожье

В Запорожье утром 5 мая раздались взрывы — город находился под воздушной тревогой с самого рассвета. Местные жители и СМИ сообщали о громких звуках в разных районах областного центра.

Воздушная тревога в Запорожье продолжалась с 04:46. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения БПЛА и управляемых авиабомб.

По данным областной военной администрации, накануне российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате атак в городе, а также в Вольнянске и Запорожском районе, погибли три человека.

Стало известно, что атакой повреждены окна и крыша в здании Александровского района. Предварительно обошлось без пострадавших.

Взрывы в Одессе

В Одессе утром 5 мая раздались взрывы. Город подвергся атаке российских ударных беспилотников. Над отдельными районами поднялся дым.

По предварительной информации, российские дроны атаковали город из акватории Черного моря. В части районов фиксируют последствия попадания и пожара.

Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы.

В Днепропетровской области также звучали взрывы

РФ атаковала Днепр — один человек ранен. Из-за обстрелов повреждены частные дома в жилом секторе.

В Днепровском и Самаровском районах враг обстрелял агропредприятие, автозаправочную станцию, объекты инфраструктуры и дома.

Спасатели ликвидировали все пожары.

Черниговщина под ударом

Российские войска атаковали Черниговщину, в результате чего пострадали.

В Черниговском районе, в одном из населенных пунктов Городнянского общества, в результате удара по частному сектору загорелся жилой дом. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Ранения получили двое мужчин 1966 и 1995 годов рождения, их госпитализировали в медучреждение.

Также зафиксировано попадание по территории лесничества — пожар швик до ликвидировали.

Оккупанты целили и по железной дороге

Российские войска ударили по железнодорожной инфраструктуре сразу в трех областях Украины:

в Харьковской области вражеский дрон уничтожил вагон;

на Полтавщине беспилотник упал между путями у тепловоза, вызвав возгорание вагона. Люди тоже не пострадали;

на Днепропетровщине поврежден электровоз, стоявший на колее.

Во всех случаях, по словам Кулебы, люди были вовремя предупреждены и защищены, жертв или пострадавших нет. Движение продолжается.

РФ ударила по газодобывающей инфраструктуре

Этой ночью российская атака унесла жизни трех сотрудников «Нафтогаза» и двух спасателей ГСЧС Украины. Еще 37 человек — получили ранения.

Враг массированно ударил по газодобывающей инфраструктуре в Полтавской и Харьковской областях.

«Были коварно и жестоко — БПЛА и баллистики», — отметили в ведомстве.

В результате ударов зафиксированы значительные разрушения и потери в добыче газа.

Компания выразила соболезнования семьям погибших, отметив, что разделяет их боль.

Сколько целей сбила ПВО

Ночью и утром 5 мая россияне совершили массированную воздушную атаку по Украине. Было выпущено 11 баллистических ракет «Искандер-М», а также 164 ударных и имитационных БпЛА типов Shahed, «Гербера», «Италмас» и «Пародия».

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 1 баллистическую ракету и 149 дронов на севере, юге, востоке и центре страны.

В то же время, зафиксировано попадание 8 ракет и 14 беспилотников в 14 локациях, а также падение сбитых обломков в 10 местах. Еще две ракеты не добились целей. Данные уточняются.

Атака продолжается — в воздухе фиксируются враждебные БПЛА, граждан призывают соблюдать правила безопасности.

Реакция Зеленского

Ночью и утром 5 мая российская армия ударила по разным областям Украины, убив спасателей и гражданских. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что Москва в очередной раз показала свой цинизм: говорит о «тишине» на празднование «Дня победы», а убивает накануне.

Глава государства подчеркнул, что для мира нужны реальные шаги. В то же время, акцентировал он, Украина будет действовать зеркально.

«Абсолютный цинизм — просить о тишине для проведения пропагандистских празднований и наносить такие ракетно-дроновые удары во все дни до этого. Каждый день Россия может прекратить огонь, и это остановит войну и ответы», — подчеркнул президент.

