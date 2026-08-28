"Прилеты" по ТЦ и почте, Киев круглосуточно под атаками: РФ ударила по Украине из 5 направлений – где до сих пор летит

Последствия вражеских ударов / © Associated Press

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В ночь на 28 августа враг атаковал Украину 164 ударными БпЛА типа «Шахед» (половина из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа «Пародия» из пяти направлений.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и центре страны.

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Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Что в небе сейчас

Реактивные БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины (Очаков)

Реактивный БПЛА на юге Киевщины, курс на н.п.Кагарлык

Реактивный БпЛА в Киевской области, курс на Вышгород/Гостомель

Атака по Украине — что известно

Войска РФ ударили по Эпицентру в Запорожье

Войска России в пятницу, 28 августа, нанесли удар по торговому центру Эпицентр в Запорожье. Пострадали не менее четырех человек. Возник масштабный пожар площадью примерно 2000 квадратных метров.

В Киевской области горят склады «Новой почты»

В Святопетровском (Бучанский район Киевщины) повреждены склады «Новой почты» и производство. Ликвидация последствий ночной атаки продолжается, а информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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Россия применила тактику повторных ударов: через час после первого попадания, уже при ликвидации пожара, по этой локации были нанесены еще два удара. Спасатели успели отойти в более безопасное место.

Последствия атаки на Киевщину

Обстрел Харьковщины

На Харьковщине в результате вечерней российской атаки есть погибший, среди двух пострадавших — ребенок.

Россияне дважды атаковали реактивными БпЛА город Змиев Чугуевского района Харьковщины. Одно из попаданий зафиксировано в жилом секторе города. Горели частные жилые дома.

Житомирская область

Под ударами российских дронов ночью находилась и Житомирская область, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко. По его словам, в результате атаки возник пожар на территории одного из частных предприятий. Загорелись четыре грузовых автомобиля и три полуприцепа. По предварительной информации, погибших и травмированных нет.

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Враг атаковал Житомирщину

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