"Прилеты" по жилым кварталам, количество раненых возросло: РФ атаковала областной центр (фото, видео)

Поврежденный дом в Сумах после атаки в ночь на 21 апреля / © Национальная полиция Украины

Дополнено новыми материалами

Российские войска нанесли серию ударов дронами по жилым кварталам Сум в ночь на 21 апреля, вызвав разрушения и пожары. Количество пострадавших возросло до 15-ти.

Об этом сообщили Национальная полиция Украины и глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Ночью враг снова совершил атаку на гражданское население и объекты инфраструктуры Сум. Несколько ударов пришлись на спальный район города.

По предварительной информации, в результате обстрела получили повреждения жилые дома — в квартирах выбило окна, также произошли возгорания автомобилей.

По состоянию на сейчас известно уже о 15 пострадавших, среди которых есть трое детей: это девушки в возрасте 13, 15 и 17 лет. Они сейчас в больнице, медики оказывают необходимую помощь.

«Большинство пострадавших в результате ночной атаки российских беспилотников — люди пожилого возраста. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил Григоров.

Масштабы разрушений сейчас устанавливаются. На местах событий работают следственно-оперативные группы вместе со взрывотехниками, которые осматривают территории и фиксируют последствия атаки.

Кроме того, правоохранители задокументировали попадание в крышу одного из медицинских учреждений. Сейчас территорию обследуют соответствующие службы.

Сгоревшие авто из-за атаки на Сумы / © Национальная полиция Украины

Место атаки на Сумы / © Национальная полиция Украины

Последствия атаки на Сумы 21 апреля сняли на видео

Напомним, 21 апреля Россия атаковала Сумы, в результате чего в Заречном районе было зафиксировано более пяти попаданий. И.о. городского головы Артем Кобзарь информировал, что повреждены жилые дома, машины и крыша медучреждения.

Сначала было известно о четырех пострадавших в результате атаки БпЛА на Сумы, среди которых 17-летний ребенок. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, преимущественно из-за острой реакции на стресс.