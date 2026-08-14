"Прилеты" прямо в квартиры и дома: Россия атаковала Украину из 5 направлений, в небе до сих пор угроза (карта)

РФ атаковала Украину / © Associated Press

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В ночь на 14 августа враг атаковал Украину ударными дронами из пяти направлений.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

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«РФ атаковала 112 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, баражирующими боеприпасами „Бандероль“ и дронами-имитаторами типа „Пародия“ по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6.

В ряде регионов — воздушная тревога

Сейчас атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА

БпЛА курсом на Харьков с северо-востока

реактивные БпЛА на/мимо Краснопавловки северным курсом

БпЛА из акватории Черного моря на юг Одесчины

Атака по Украине — что известно

В Черкасской области дрон повредил жилой дом. По предварительной информации, в результате атаки пострадали три человека.

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В Запорожском районе в результате российского удара пострадали 25-летняя женщина и пятилетний ребенок.

В Кропивницком районе под ударом оказался один из инфраструктурных объектов. В результате российских ударов также поврежден частный жилой дом.

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