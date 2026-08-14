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- Украина
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"Прилеты" прямо в квартиры и дома: Россия атаковала Украину из 5 направлений, в небе до сих пор угроза (карта)
В ночь на 14 августа российские войска запустили по Украине 112 беспилотников. ПВО удалось сбить 90 из них. Взрывы раздавались в ряде областей.
В ночь на 14 августа враг атаковал Украину ударными дронами из пяти направлений.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
«РФ атаковала 112 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, баражирующими боеприпасами „Бандероль“ и дронами-имитаторами типа „Пародия“ по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6.
Сейчас атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА
БпЛА курсом на Харьков с северо-востока
реактивные БпЛА на/мимо Краснопавловки северным курсом
БпЛА из акватории Черного моря на юг Одесчины
Атака по Украине — что известно
В Черкасской области дрон повредил жилой дом. По предварительной информации, в результате атаки пострадали три человека.
В Запорожском районе в результате российского удара пострадали 25-летняя женщина и пятилетний ребенок.
В Кропивницком районе под ударом оказался один из инфраструктурных объектов. В результате российских ударов также поврежден частный жилой дом.