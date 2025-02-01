Прилеты в Харькове и Полтаве, взрывы в регионах: что известно о новой массированной атаке РФ 1 февраля

РФ с ночи атакует Украину дронами и ракетами. В разных регионах есть ранения и фиксируют попадание в объекты инфраструктуры.

В ночь на 1 февраля Россия устроила ракетную и дроновую атаку по Украине. В ряде регионов введено отключение света.

ТСН.ua собрал все, что известно о вражеском ударе.

Утром, 1 февраля, по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы пусков ракет из стратегической авиации РФ. Кроме того, в некоторых областях продолжается атака "Шахедов".

Харьков

Российские оккупанты обстреляли Холодногорский район Харькова.

"В Харькове был прилет, предварительно в Холодногорском районе, в пределах жилой застройки. На месте попадания пожар", – сообщил мэр города Игорь Терехов.

Один человек погиб, четверо пострадали. Предварительно, РФ атаковала город дроном типа "Shahed".

Запорожье

Россияне ночью направили 18 "Шахедов" по городу. Известно о пострадавшем мужчине, он отказался от госпитализации. В два часа ночи глава Запорожской ОВА Федоров писал о 10 ударах по Запорожье и что это — самый массовый удар за последнее время. РФ повредила объект инфраструктуры, многоэтажные и частные дома, учебное заведение. Сначала частично исчез свет, но электроснабжение уже возобновлено.

Последствия российской атаки

Полтавщина

В области и в городе были слышны звуки взрывов. В результате атаки по Полтавщине повреждение энергетической инфраструктуры зафиксировали в Миргородском районе. Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители, сообщили в ОВА.

На месте удара работают спасатели

Также в Полтаве враг попал в жилой дом. На месте работают спасатели, экстренные службы. Известно о двух погибших.

Попадание в многоэтажку в Полтаве: первые минуты после "прилета"

РФ обстреляла баллистикой центр Одессы

Вечером, 31 января, в Одессе раздался ряд мощных взрывов. Перед этим воздушные силы предупреждали об угрозе пусков баллистических ракет с южного направления.

Позже глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что оккупанты ударили по историческому центру Одессы ракетами.

Россияне приготовили по Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что большое количество повреждений и разрушений зафиксировано в охранной зоне ЮНЕСКО. Повреждено здание, находящееся под усиленной защитой.

Аварийные отключения

Уже привычно РФ атакует энергетические объекты Украины. Поэтому "Укрэнерго" в 7 областях ввело аварийные отключения света. Где нет света:

Харьковская область

Сумская область

Полтавская область

Донецкая область

Днепропетровская область

Запорожская область

Кировоградская область

Отметим, что взрывы раздавались также в Хмельницкой области. Власти не сообщали о последствиях атаки.

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