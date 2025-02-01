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Прилеты в Харькове и Полтаве, взрывы в регионах: что известно о новой массированной атаке РФ 1 февраля

Прилеты в Харькове и Полтаве, взрывы в регионах: что известно о новой массированной атаке РФ 1 февраля

Россияне обстреляли жилой дом в Полтаве

РФ с ночи атакует Украину дронами и ракетами. В разных регионах есть ранения и фиксируют попадание в объекты инфраструктуры.

В ночь на 1 февраля Россия устроила ракетную и дроновую атаку по Украине. В ряде регионов введено отключение света.

ТСН.ua собрал все, что известно о вражеском ударе.

Утром, 1 февраля, по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы пусков ракет из стратегической авиации РФ. Кроме того, в некоторых областях продолжается атака "Шахедов".

Харьков

Российские оккупанты обстреляли Холодногорский район Харькова.

"В Харькове был прилет, предварительно в Холодногорском районе, в пределах жилой застройки. На месте попадания пожар", – сообщил мэр города Игорь Терехов.

Один человек погиб, четверо пострадали. Предварительно, РФ атаковала город дроном типа "Shahed".

Запорожье

Россияне ночью направили 18 "Шахедов" по городу. Известно о пострадавшем мужчине, он отказался от госпитализации. В два часа ночи глава Запорожской ОВА Федоров писал о 10 ударах по Запорожье и что это — самый массовый удар за последнее время. РФ повредила объект инфраструктуры, многоэтажные и частные дома, учебное заведение. Сначала частично исчез свет, но электроснабжение уже возобновлено.

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Последствия российской атаки

Полтавщина

В области и в городе были слышны звуки взрывов. В результате атаки по Полтавщине повреждение энергетической инфраструктуры зафиксировали в Миргородском районе. Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители, сообщили в ОВА.

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На месте удара работают спасатели

Также в Полтаве враг попал в жилой дом. На месте работают спасатели, экстренные службы. Известно о двух погибших.

Попадание в многоэтажку в Полтаве: первые минуты после "прилета"

Попадание в многоэтажку в Полтаве: первые минуты после "прилета"

РФ обстреляла баллистикой центр Одессы

Вечером, 31 января, в Одессе раздался ряд мощных взрывов. Перед этим воздушные силы предупреждали об угрозе пусков баллистических ракет с южного направления.

Позже глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что оккупанты ударили по историческому центру Одессы ракетами.

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Россияне приготовили по Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что большое количество повреждений и разрушений зафиксировано в охранной зоне ЮНЕСКО. Повреждено здание, находящееся под усиленной защитой.

Аварийные отключения

Уже привычно РФ атакует энергетические объекты Украины. Поэтому "Укрэнерго" в 7 областях ввело аварийные отключения света. Где нет света:

  • Харьковская область
  • Сумская область
  • Полтавская область
  • Донецкая область
  • Днепропетровская область
  • Запорожская область
  • Кировоградская область

Отметим, что взрывы раздавались также в Хмельницкой области. Власти не сообщали о последствиях атаки.

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