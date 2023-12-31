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Прилеты в Харькове и поражение украинскими дронами целей в России: главные новости ночи 31 декабря 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2961
Время на прочтение
1 мин
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Прилеты в Харькове и поражение украинскими дронами целей в России: главные новости ночи 31 декабря 2023 года

Враг ночью обстрелял Харьков / Фото: t.me/ihor_terekhov

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки Читать далее –>
  • В Харькове по причине вражеской атаки есть несколько прилетов в центре Читать далее –>
  • Над Харьковом сбили несколько вражеских беспилотников, а по гостинице в городе попали "Искандер-М" Читать дальше –>
  • В Харькове в результате атаки повреждения получили здания в центре города, есть разрушение сетей водоснабжения Читать далее –>
  • Украинские военные запустили более 70 беспилотников по целям в РФ и поразили многие из них ISW Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
2961
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