Прилеты в Харькове и поражение украинскими дронами целей в России: главные новости ночи 31 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки Читать далее –>
- В Харькове по причине вражеской атаки есть несколько прилетов в центре Читать далее –>
- Над Харьковом сбили несколько вражеских беспилотников, а по гостинице в городе попали "Искандер-М" Читать дальше –>
- В Харькове в результате атаки повреждения получили здания в центре города, есть разрушение сетей водоснабжения Читать далее –>
- Украинские военные запустили более 70 беспилотников по целям в РФ и поразили многие из них ISW Читать дальше –>
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