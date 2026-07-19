- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 542
- Время на прочтение
- 1 мин
"Прилеты" в Харькове - трое погибших, много пострадавших
После аатки все экстренные службы работают в усиленном режиме.
Сегодня, 19 июля, враг атаковал пригород Харькова.
О последствиях сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«По предварительной информации, в результате вражеских прилетов три человека погибли, еще 13 — пострадали. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — отметил он.
Удары по Украине 19 июля — последние новости
Киев пережил массированную атаку — там погиб один человек, еще 15 — пострадали. В столице зафиксированы разрушения и пожары сразу в пяти районах. Службы продолжают устранять последствия ударов.
По Сумам оккупанты выпусти КАБы. Известно о трех пострадавших.
Россияне также ударили по Изюму в Харьковской области. От ударов дронов пострадали мирные жители. Людям срочно оказывают помощь на местах атаки.
На Херсонщину утром летели КАБы. В Белозерской громаде погибла женщина.