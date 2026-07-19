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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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"Прилеты" в Харькове - трое погибших, много пострадавших

После аатки все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Враг атаковал пригород Харькова

Враг атаковал пригород Харькова / © Associated Press

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Сегодня, 19 июля, враг атаковал пригород Харькова.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«По предварительной информации, в результате вражеских прилетов три человека погибли, еще 13 — пострадали. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — отметил он.

Удары по Украине 19 июля — последние новости

Киев пережил массированную атаку — там погиб один человек, еще 15 — пострадали. В столице зафиксированы разрушения и пожары сразу в пяти районах. Службы продолжают устранять последствия ударов.

По Сумам оккупанты выпусти КАБы. Известно о трех пострадавших.

Россияне также ударили по Изюму в Харьковской области. От ударов дронов пострадали мирные жители. Людям срочно оказывают помощь на местах атаки.

На Херсонщину утром летели КАБы. В Белозерской громаде погибла женщина.

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Дата публикации
Количество просмотров
542
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