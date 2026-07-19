"Прилеты" в Харькове - трое погибших, много пострадавших

Враг атаковал пригород Харькова / © Associated Press

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Сегодня, 19 июля, враг атаковал пригород Харькова.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«По предварительной информации, в результате вражеских прилетов три человека погибли, еще 13 — пострадали. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — отметил он.

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Удары по Украине 19 июля — последние новости

Киев пережил массированную атаку — там погиб один человек, еще 15 — пострадали. В столице зафиксированы разрушения и пожары сразу в пяти районах. Службы продолжают устранять последствия ударов.

По Сумам оккупанты выпусти КАБы. Известно о трех пострадавших.

Россияне также ударили по Изюму в Харьковской области. От ударов дронов пострадали мирные жители. Людям срочно оказывают помощь на местах атаки.

На Херсонщину утром летели КАБы. В Белозерской громаде погибла женщина.

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