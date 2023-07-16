"Прилеты" в Харькове, взрывы в Крыму и смена профессии Уоллеса: главные новости ночи 16 июля

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 16 июля 2023:
- "Прилеты" произошли в центре Харькова – Терехов Читать далее –>
- Взрывы раздались во временно оккупированном Крыму Читать далее –>
- Авиационный эксперт рассказал, как западные самолеты могут изменить ситуацию на фронте Читать далее –>
- "Поработал бы в баре": Уоллес покинет пост министра обороны Британии и уйдет из политики Читать далее –>
- Пионтковский спрогнозировал, что может привести к новому мятежу в России Читать далее –>
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