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"Прилеты" в Харькове, взрывы в Крыму и смена профессии Уоллеса: главные новости ночи 16 июля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1550
Время на прочтение
1 мин
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"Прилеты" в Харькове, взрывы в Крыму и смена профессии Уоллеса: главные новости ночи 16 июля

Главные новости ночи 16 июля от ТСН.ua / Фото: Крым.Реалии

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 16 июля 2023:

  • "Прилеты" произошли в центре Харькова – Терехов Читать далее –>
  • Взрывы раздались во временно оккупированном Крыму Читать далее –>
  • Авиационный эксперт рассказал, как западные самолеты могут изменить ситуацию на фронте Читать далее –>
  • "Поработал бы в баре": Уоллес покинет пост министра обороны Британии и уйдет из политики Читать далее –>
  • Пионтковский спрогнозировал, что может привести к новому мятежу в России Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1550
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