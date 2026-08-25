"Прилеты" в ТРЦ, на границах и убитые люди: РФ ударила по Украине ракетами, и где до сих пор летит (карта)

Ракетно-дроновая атака по Украине

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В ночь на 25 августа российские оккупанты устроили атаку по Украине, применив ракеты и 150 дронов. Под ударом оказались ТРЦ, приграничная инфраструктура, жилые дома и объекты в нескольких областях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Атака на Украину — как отработала ПВО

С вечера 24 августа и в течение ночи против 25 августа российские войска атаковали Украину:

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баллистической ракетой «Искандер-М» из Ростовской области,

управляемой авиационной ракетой Х-31П из Брянской области,

150 ударными беспилотниками типов «Шахед» (в том числе реактивными), «Гербера» и дронами-имитаторами «Пародия». Запуски осуществлялись из районов Орла, Приморско-Ахтарского, оккупированного Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Отражение воздушной атаки обеспечивало силы авиации, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, по состоянию на утро украинская ПВО уничтожила или подавила 124 вражеских дрона «Шахед», «Гербера» и других типов. Их сбивали на севере, юге и востоке страны.

В то же время, зафиксированы попадания в 17 локациях. Еще в семи местах упали обломки сбитых целей.

Где продолжается атака 25 августа?

По данным Воздушных сил, вражеская атака продолжается. В небе остаются несколько вражеских беспилотников:

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В Запорожье — реактивный БпЛА движется в город с юга.

На юге Харьковщины — реактивные БПЛА, курс на населенный пункт Лозовая.

На юге Николаевщины — реактивные БпЛА, двигаются в направлении Одесчины.

Карта воздушных тревог в Украине утром 25 августа

Последствия атак по Украине

Напомним, ночью 25 августа российские войска атаковали ТРЦ «Караван» в Слобожанской громаде на Днепропетровщине. В результате удара возникли пожары внутри здания и на припаркованной территории, где загорелись автомобили и повреждена внутренняя отделка.

Оккупанты также атаковали ударными дронами международный пункт пропуска «Виноградовка — Вулкенешть» на границе с Молдовой, из-за чего вспыхнул пожар и повреждена инфраструктура КПП. Пропуск граждан и транспорта временно приостановлен.

Ночью в Голосиевском районе Киева в результате вражеской атаки был поврежден 16-этажный жилой дом. Обломки повлекли за собой разрушение стен и выбили окна на 14 этаже одной из квартир. Пострадала одна женщина, которой медики оказали помощь амбулаторно.

Утром российские захватчики нанесли удар авиабомбой по Запорожью и обстреляли область, в результате чего два человека погибли, еще одна женщина ранена. Повреждена инфраструктура, жилье, автомобили и дорога.

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