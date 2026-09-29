Массированная атака на Украину 29 сентября

Реклама

В ночь на 29 сентября россияне нанесли очередной массированный удар по территории Украины, применив ракеты разных типов и более полусотни беспилотников. Воздушное нападение продолжалось, начиная с 18:00 вечера. Делимся последствиями российских атак по Киеву и области, Одесской и Днепропетровской областей, а также тем, что сейчас летает в украинском небе.

Что сбили сегодня ночью

Для атаки силы РФ задействовали противокорабельную ракету «Циркон/Оникс» и две баллистические ракеты «Искандер-М/С-400», выпущенные из Курской области. Кроме того, зафиксированы пуски 152 ударных дронов типов Shahed, из которых 82 — реактивные, «Гербера», а также беспилотников-имитаторов «Пародия».

Реклама

Вражеские дроны также направлялись из Орла, Миллерова, Курска, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированного Донецка и крымских Гвардейского и Чауды.

Реклама

По предварительным данным на 08:00, силам ПВО удалось обезвредить 109 воздушных целей. Среди уничтоженного и подавленного средствами РЕБ:

1 противокорабельная ракета «Циркон"/"Оникс»;

2 баллистические ракеты «Искандер-М”/С-400;

106 враждебных БпЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов других типов.

В результате обстрела зафиксированы попадания на 24 локациях, а обломки сбитых целей упали еще на 16 объектах.

Боевая работа продолжается, ведь в украинском воздушном пространстве до сих пор находятся одиночные беспилотники врага. Граждан призывают не пренебрегать сигналами тревоги и оставаться в укрытиях.

Что сейчас в небе

По состоянию на 09:20 в Киеве наконец-то объявили долгожданный отбой воздушной тревоги.

Реклама

В то же время в других регионах страны угроза с воздуха все еще сохраняется. В частности, в сторону Днепропетровской области зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб (КАБ).

Кроме того, продолжается активное движение вражеских беспилотников. Один из реактивных БпЛА следует через Винницкую область курсом на Тульчин, а еще один вражеский дрон зафиксировали в районе Шаргорода — он двигается в направлении Хмельницкой области.

Также реактивный БпЛА засекли мимо Дослидницкое: вектор его движения определен в сторону Фастова и Василькова.

Красная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях и на территории Автономной Республики Крым. Дополнительно локальные красные маркеры опасности зафиксированы в отдельных точках на границе Харьковской, Сумской и Запорожской областей.

Реклама

Желтый уровень тревоги есть в Черниговской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и Запорожской областях.

Последствия российской атаки на Киев 29 сентября

Утром 29 сентября Россия снова ударила по Киеву, в результате чего в двух районах столицы зафиксированы падения обломков и разрушение. В Голосеевском районе из-за попадания и падения обломков произошло возгорание на крыше 5-этажного жилого дома, а также поврежден 6-этажный дом.

В результате атаки пострадал один человек, еще 10 человек чрезвычайники эвакуировали на свежий воздух.

В Соломенском районе обломки вражеских целей упали на территории частного сектора, повредив два жилых дома. По информации КГВА и ГСЧС, все пожары, возникшие в результате обстрела, оперативно ликвидированы.

Атака на Киевскую область: что известно

Напомним, российские оккупанты атакуют Киевскую область реактивными беспилотниками с нескольких направлений, из-за чего вражеская атака в регионе до сих пор продолжается.

В результате удара вражеского дрона в Бучанском районе загорелся частный жилой дом, а также вспыхнула кровля соседнего дома.

Пожарные ГСЧС ликвидировали масштабный пожар на площади более 300 квадратных метров, спасли двух человек и передали раненых медикам для дальнейшей госпитализации.

Атака на Одесскую область: последствия по состоянию на утро

Россияне продолжают целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате очередной вражеской атаки разрушения получило гражданское предприятие, где ранения получили шесть человек.

Кроме того, под удар попали объекты портовой инфраструктуры, местный лицей, приют для животных, частный жилой дом, а также легковой и грузовой транспорт. Из-за этого травмировались еще два человека, а на нескольких локациях вспыхнули пожары.

На местах попадания продолжается активная ликвидация последствий обстрела. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Днепропетровскую область 29 сентября

Российские войска более 10 раз атаковали два района Днепропетровской области, применяя артиллерийское вооружение и беспилотники.

В Синельниковском районе под вражескими ударами оказались Николаевская и Петропавловская общины. В результате обстрелов повреждения получило местное предприятие, а также вспыхнули пожары. В то же время в Никополе оккупанты били по территории Покровской общины и непосредственно по Никополю. Во всех случаях обошлось без погибших и раненых.

Детали последствий вражеских атак опубликовал глава ГУ ЧП в Днепропетровской области Александр Ганжа.

Удар россиян по Запорожской области

В течение суток россияне нанесли более 700 массированных ударов по полсотни населенных пунктов Запорожского региона. В результате вражеских обстрелов областного центра и Запорожского района получили ранения 34 человека.

Захватчики нанесли 28 авиационных ударов, задействовали почти 550 дронов, провели 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня и более 140 раз били из артиллерии по мирным городам и селам области, пишет Иван Федоров.

Россияне ударили у границы с Польшей

Напомним, во время воздушной тревоги на Волыни вражеский беспилотник типа «Шахед» с реактивным двигателем попал в селе Старовойтово Ковельского района, примерно в 2 км от границы с Польшей.

Ударной волной повреждено помещение контрольно-пропускного пункта «Ягодин» на въезде в терминал. По предварительным данным, зафиксированным Волынской ОВА, обращений по травмированным или погибшим не поступало.

В Варшаве также отреагировали на событие. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш подтвердил, что удар произошел недалеко от пограничного перехода с Польшей в Дорогуску, однако нарушения польского воздушного пространства не было. Во время атаки системы ПВО и польская авиация находились в полной готовности, а после отмены тревоги самолеты вернулись на базы и силы обороны перешли в режим дежурства.

Новости партнеров

Новости партнеров