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«Прилеты» в Житомирской области: россияне повредили АЗС и гражданские объекты, есть погибшие
Россияне устроили массированную атаку дронами на Житомирскую область. Несмотря на работу ПВО, есть погибшие, раненые и повреждения гражданской и топливной инфраструктуры.
Россияне за последние сутки устроили массированный террор дронами в Житомирской области. Несмотря на эффективную работу сил ПВО, которая обезвредила значительную часть вражеских целей, в регионе зафиксированы «прилеты» и разрушения.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
«Прилеты» в Житомирской области: куда попали россияне за последние сутки
В результате ударов россиян получили повреждения топливная и транспортная инфраструктура, а также гражданские объекты и частное имущество жителей области.
«К сожалению, два человека погибли, еще двое были госпитализированы с ранениями», — пишут в ОВА.
В общем, от вражеских ударов пострадали:
4 АЗС в Звягельском и Коростенском районах;
3 гражданских автомобиля;
продуктовый магазин;
объект инфраструктуры;
возникли два пожара.
«Благодарим спасателей за слаженную и профессиональную работу в условиях постоянной угрозы повторных ударов и силам противовоздушной обороны за сбивание вражеских дронов, которые могли принести еще больше беды в Житомирскую область», — пишет Бунечко.
Жителей Житомирской области призвали соблюдать правила безопасности и не пренебрегать предупреждениями об опасности в воздухе.
Россияне попали в дом в Стрые
Напомним, западные регионы Украины находятся под атакой российских беспилотников, в частности, вражеские дроны нанесли удары по Стрыю во Львовской области. По предварительным данным депутата Игоря Зинкевича, один из вражеских БпЛА попал в многоквартирный дом.
В Стрые продолжается воздушная тревога, а местные власти и экстренные службы призывают жителей немедленно перейти в укрытия и оставаться в безопасных местах до отбоя. Также горожан упорно просят соблюдать информационную тишину и не выкладывать в сеть кадров работы ПВО или последствий попадания.