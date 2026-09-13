«Прилеты» в Житомирской области: россияне повредили АЗС и гражданские объекты, есть погибшие

«Прилеты» в Житомирской области

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Россияне за последние сутки устроили массированный террор дронами в Житомирской области. Несмотря на эффективную работу сил ПВО, которая обезвредила значительную часть вражеских целей, в регионе зафиксированы «прилеты» и разрушения.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

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«Прилеты» в Житомирской области: куда попали россияне за последние сутки

В результате ударов россиян получили повреждения топливная и транспортная инфраструктура, а также гражданские объекты и частное имущество жителей области.

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«К сожалению, два человека погибли, еще двое были госпитализированы с ранениями», — пишут в ОВА.

В общем, от вражеских ударов пострадали:

4 АЗС в Звягельском и Коростенском районах;

3 гражданских автомобиля;

продуктовый магазин;

объект инфраструктуры;

возникли два пожара.

«Благодарим спасателей за слаженную и профессиональную работу в условиях постоянной угрозы повторных ударов и силам противовоздушной обороны за сбивание вражеских дронов, которые могли принести еще больше беды в Житомирскую область», — пишет Бунечко.

Жителей Житомирской области призвали соблюдать правила безопасности и не пренебрегать предупреждениями об опасности в воздухе.

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Россияне попали в дом в Стрые

Напомним, западные регионы Украины находятся под атакой российских беспилотников, в частности, вражеские дроны нанесли удары по Стрыю во Львовской области. По предварительным данным депутата Игоря Зинкевича, один из вражеских БпЛА попал в многоквартирный дом.

В Стрые продолжается воздушная тревога, а местные власти и экстренные службы призывают жителей немедленно перейти в укрытия и оставаться в безопасных местах до отбоя. Также горожан упорно просят соблюдать информационную тишину и не выкладывать в сеть кадров работы ПВО или последствий попадания.

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