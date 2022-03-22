Приложение от MacPaw поможет защитить данные от киберугроз со стороны РФ и Беларуси

Приложение от MacPaw поможет защитить данные от киберугроз со стороны РФ и Беларуси

Загружайте приложение, блокируйте подозрительные соединения и храните данные. Доступный для пользователей Мac.

Применение MacPaw поможет защитить персональные данные от киберугроз со стороны России и Беларуси, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

SpyBuster анализирует поведение сайтов и программ по соединению с серверами в России и Беларуси и позволяет их блокировать, чтобы обезопасить данные от потенциального доступа ФСБ.

Загружайте приложение, блокируйте подозрительные соединения и храните данные. Доступный для пользователей Мac.

"Благодарю команду MacPaw, вы помогаете в нашей совместной борьбе. Победа за нами", — добавил Федоров.

Напомним, Тернополь получил комплект спутниковый Интернет Starlink от американского миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

Спутниковый Интернет будет работать для налаживания связи между объектами критической инфраструктуры в случае отсутствия традиционной сети.

"В условиях войны такое оборудование для нас очень уместно. Мы благодарим за Starlink компании Илона Маска SpaceX, Министерство цифровой трансформации и ООО "Ист Бридж Трейдинг", — говорится в сообщении тернопольского мэра.