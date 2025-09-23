- Дата публикации
Приложение "Резерв+" не работает: Минобороны объяснило, что делать
«Резерв+» временно не обновляет электронные документы.
В приложении "Резерв+" наблюдаются временные технические трудности с обменом данными с реестром военнообязанных, призывников и резервистов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Telegram.
Отмечается, что все ранее выданные документы остаются в силе.
В то же время пока невозможно обновить электронный военно-учетный документ и отправить запросы в реестр — в частности относительно направления на ВВК, уточнения данных или отсрочек.
Пользователям рекомендуют сохранять PDF-версию электронного документа для доступа в любое время.
«Наша команда уже работает над решением ситуации. Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время», — сообщили в «Резерв+».
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине запускают новую цифровую систему учета военных «Импульс», которая позволяет получать актуальные данные о каждом военнослужащем, формировать приказы и отчеты без бумажной документации.