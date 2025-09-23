ТСН в социальных сетях

Украина
289
1 мин

Приложение "Резерв+" не работает: Минобороны объяснило, что делать

«Резерв+» временно не обновляет электронные документы.

Наталия Магдык
"Резерв+"

«Резерв+» / © armyinform.com.ua

В приложении "Резерв+" наблюдаются временные технические трудности с обменом данными с реестром военнообязанных, призывников и резервистов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Telegram.

Отмечается, что все ранее выданные документы остаются в силе.

В то же время пока невозможно обновить электронный военно-учетный документ и отправить запросы в реестр — в частности относительно направления на ВВК, уточнения данных или отсрочек.

Пользователям рекомендуют сохранять PDF-версию электронного документа для доступа в любое время.

«Наша команда уже работает над решением ситуации. Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время», — сообщили в «Резерв+».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине запускают новую цифровую систему учета военных «Импульс», которая позволяет получать актуальные данные о каждом военнослужащем, формировать приказы и отчеты без бумажной документации.

289
