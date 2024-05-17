Приложение "Резерв+": в Минобороны рассказали, кому это нужно и отображается ли там бронирование

Приложение "Резерв+" станет доступным для загрузки только 18 мая, когда закон о мобилизации вступит в силу.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Приложение недоступно для загрузки, потому что закон вступает в силу 18 мая, то есть фактически ночью, в 00-01 приложение станет доступным в Apple Store и Google Play Market. Наши граждане смогут загрузить это приложение непосредственно и без ограничений", — заявила Черногоренко.

Она отметила, что все военнообязанные, которые находятся в наших реестрах, получат задачи или обязательства, начиная с 18 мая, обновить, актуализировать эти данные, а именно свой телефон, почту и фактическое место жительства.

"Мы запустили мобильное приложение, мы даем возможность это в центрах предоставления административных услуг и по желанию, это можно сделать в ТЦК и СП. Мы прогнозируем и моделируем, что самая большая нагрузка упадет в приложение, далее – это центры предоставления административных услуг", — говорится в сообщении.

Она заявила, что у военнообязанных есть 60 дней, человек может сам себе запланировать такое обновление.

"После того, как граждане обновляют свои данные, в конце вы сможете скачать себе основные данные из "Обериг". Это была наша большая задача и миссия, чтобы каждый военнообязанный смог увидеть, какие данные по нему есть в государстве, есть ли там" актуальный статус бронирования. И действительно, статус по бронированию будет отображаться в этом приложении", — заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что изменен порядок бронирования от мобилизации на предприятиях двух сфер экономики.

Кроме того, мы ранее информировали, что получить штраф можно даже после добровольного посещения ТЦК.

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