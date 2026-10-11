ТСН.ua собрал все важные события в фото. Как прожила Украина эту неделю, смотрите дальше. 4 октября 2026 года. Россияне снова атаковали Северный мост в Киеве. 4 октября 2026 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. 5 октября 2026. В Краматорске российские FPV-дроны атаковали автомобили скорой медицинской помощи и многоквартирный дом. В результате ударов погибла 49-летняя женщина. Еще четыре человека получили ранения. 5 октября 2026 года. Оккупационная армия России атаковала Харьков по меньшей мере тремя управляемыми авиабомбами. Попадание было зафиксировано в Слободском районе города. Погибли три человека. 6 октября 2026 года. Оккупанты ударили по складскому помещению в Запорожье — один мужчина погиб, женщина получила ранения. 7 октября 2026 года. В результате российского ракетного удара по жилой пятиэтажке в Прилуках погибли по меньшей мере 20 человек. Среди них целые семьи с детьми. 7 октября 2026. В результате российской атаки на Кременчуг погибли два человека, а количество травмированных выросло до 47, среди них двое детей. 8 октября 2026. Президент Владимир Зеленский прибыл на место вражеского удара в Прилуках. 8 октября. Россияне атаковали Краматорск в Донецкой области, в результате удара по двум рейсовым автобусам 30 человек погибли и 18 пострадали. 8 октября 2026 года. Враг более 40 раз атаковал четыре района Днепропетровщины. 9 октября 2026. В Прилуках простились с погибшими в результате российского удара. 9 октября 2026 года. Российские военные нанесли 1033 удара по территории 56 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрелов два человека погибли. 9 октября 2026 года. Российский БпЛА атаковал один из торговых центров Чернигова. 10 октября 2026 года. Российская армия нанесла пять ударов КАБами по жилым кварталам в Запорожье. В результате атаки погибли 20 человек, среди них трое детей. 10 октября 2026. Запорожье… без слов…. 10 октября 2026. В результате российской атаки в Оболонском районе Киева пострадали 5 человек, один из них — в тяжелом состоянии. 11 октября 2026 года. Во время контрнаступательной операции «Вивальди» освобождены 125-140 квадратных километров, в то же время за последние 2-3 месяца значительно выросли потери россиян.