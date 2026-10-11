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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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24
Время на прочтение
2 мин

Прилуки, Краматорск, Запорожье — погибли целые семьи с детьми: кровавая неделя в Украине в фото

На этой неделе Украина снова пережила адские дни. Россия безжалостно била по нашим городам. Все важные события — в фото.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Прилуки

Прилуки / © Associated Press

ТСН.ua собрал все важные события в фото. Как прожила Украина эту неделю, смотрите дальше.

4 октября 2026 года. Россияне снова атаковали Северный мост в Киеве. / © Getty Images

4 октября 2026 года. Россияне снова атаковали Северный мост в Киеве. / © Getty Images

4 октября 2026 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. / © Associated Press

4 октября 2026 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. / © Associated Press

5 октября 2026. В Краматорске российские FPV-дроны атаковали автомобили скорой медицинской помощи и многоквартирный дом. В результате ударов погибла 49-летняя женщина. Еще четыре человека получили ранения. / © Associated Press

5 октября 2026. В Краматорске российские FPV-дроны атаковали автомобили скорой медицинской помощи и многоквартирный дом. В результате ударов погибла 49-летняя женщина. Еще четыре человека получили ранения. / © Associated Press

5 октября 2026 года. Оккупационная армия России атаковала Харьков по меньшей мере тремя управляемыми авиабомбами. Попадание было зафиксировано в Слободском районе города. Погибли три человека. / © Associated Press

5 октября 2026 года. Оккупационная армия России атаковала Харьков по меньшей мере тремя управляемыми авиабомбами. Попадание было зафиксировано в Слободском районе города. Погибли три человека. / © Associated Press

6 октября 2026 года. Оккупанты ударили по складскому помещению в Запорожье — один мужчина погиб, женщина получила ранения. / © Associated Press

6 октября 2026 года. Оккупанты ударили по складскому помещению в Запорожье — один мужчина погиб, женщина получила ранения. / © Associated Press

7 октября 2026 года. В результате российского ракетного удара по жилой пятиэтажке в Прилуках погибли по меньшей мере 20 человек. Среди них целые семьи с детьми. / © Associated Press

7 октября 2026 года. В результате российского ракетного удара по жилой пятиэтажке в Прилуках погибли по меньшей мере 20 человек. Среди них целые семьи с детьми. / © Associated Press

7 октября 2026. В результате российской атаки на Кременчуг погибли два человека, а количество травмированных выросло до 47, среди них двое детей. / © Getty Images

7 октября 2026. В результате российской атаки на Кременчуг погибли два человека, а количество травмированных выросло до 47, среди них двое детей. / © Getty Images

8 октября 2026. Президент Владимир Зеленский прибыл на место вражеского удара в Прилуках. / © Associated Press

8 октября 2026. Президент Владимир Зеленский прибыл на место вражеского удара в Прилуках. / © Associated Press

8 октября. Россияне атаковали Краматорск в Донецкой области, в результате удара по двум рейсовым автобусам 30 человек погибли и 18 пострадали.

8 октября. Россияне атаковали Краматорск в Донецкой области, в результате удара по двум рейсовым автобусам 30 человек погибли и 18 пострадали.

8 октября 2026 года. Враг более 40 раз атаковал четыре района Днепропетровщины.

8 октября 2026 года. Враг более 40 раз атаковал четыре района Днепропетровщины.

9 октября 2026. В Прилуках простились с погибшими в результате российского удара. / © Associated Press

9 октября 2026. В Прилуках простились с погибшими в результате российского удара. / © Associated Press

9 октября 2026 года. Российские военные нанесли 1033 удара по территории 56 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрелов два человека погибли. / © Associated Press

9 октября 2026 года. Российские военные нанесли 1033 удара по территории 56 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрелов два человека погибли. / © Associated Press

9 октября 2026 года. Российский БпЛА атаковал один из торговых центров Чернигова.

9 октября 2026 года. Российский БпЛА атаковал один из торговых центров Чернигова.

10 октября 2026 года. Российская армия нанесла пять ударов КАБами по жилым кварталам в Запорожье. В результате атаки погибли 20 человек, среди них трое детей. / © Associated Press

10 октября 2026 года. Российская армия нанесла пять ударов КАБами по жилым кварталам в Запорожье. В результате атаки погибли 20 человек, среди них трое детей. / © Associated Press

10 октября 2026. Запорожье… без слов….

10 октября 2026. Запорожье… без слов….

10 октября 2026. В результате российской атаки в Оболонском районе Киева пострадали 5 человек, один из них — в тяжелом состоянии.

10 октября 2026. В результате российской атаки в Оболонском районе Киева пострадали 5 человек, один из них — в тяжелом состоянии.

11 октября 2026 года. Во время контрнаступательной операции «Вивальди» освобождены 125-140 квадратных километров, в то же время за последние 2-3 месяца значительно выросли потери россиян. / © Associated Press

11 октября 2026 года. Во время контрнаступательной операции «Вивальди» освобождены 125-140 квадратных километров, в то же время за последние 2-3 месяца значительно выросли потери россиян. / © Associated Press

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