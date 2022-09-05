Применим все имеющиеся средства и силы для того, чтобы российских захватчиков стало меньше – украинские военные

У украинских военных необходимые силы и средства, чтобы не дать российским захватчикам увеличивать количество сил на южном направлении.

Об этом сообщила руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, — пишет Укринформ.

«И сейчас, и дальше мы будем работать по той же формуле, что и теперь: как только они будут пытаться, чтобы их там стало больше, мы применим все имеющиеся средства и силы для того, чтобы их стало меньше. Я верю в нашу победу, в наши силы и знаю немного больше, что мы сможем это», — сказала она.

Гуменюк пояснила, что освобожденные населенные пункты, в которых закрепляются ВСУ, подвергаются массированным российским обстрелам, и что даже при продвижении войск остается угроза ударов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах Воздушных сил в уничтожении враждебных целей.

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