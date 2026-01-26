Применит ли Путин химическое оружие против Украины: эксперт дал прогноз

Владимир Путин / © Associated Press

Использование Россией химического оружия против гражданского населения Украины маловероятно, поскольку такой шаг приведет к фатальным последствиям для самого Кремля из-за активации международных санкционных и механизмов безопасности.

Такое мнение высказал генерал-майор в запасе и экс-замминистра обороны Владимир Гаврилов в эфире проекта «Украинский фокус. Утро», передает Эспрессо.

По словам Гаврилова, Россия остается подписателем Конвенции о запрещении химического оружия. Нарушение этого документа в формате атаки на гражданских может стать для российского режима точкой невозвращения.

«Я думаю, что не будет применения никакого химического оружия, особенно против гражданского населения. Нарушение международной конвенции для РФ — это элемент смерти, потому что в таком случае включается очень много внешних дополнительных механизмов», — подчеркнул эксперт.

Он сравнил масштаб последствий такой атаки с применением ядерного оружия. Также отметил, что ответный удар для России поступит не только от Украины, а от мирового сообщества.

Владимир Гаврилов также объяснил, почему использование химических веществ непосредственно на фронте утратило смысл. Несмотря на то, что оккупанты раньше пытались локально использовать средства для разгона демонстраций, в современных реалиях это не дает преимуществ.

«В современной войне, когда мало людей вообще присутствуют в зоне боевых действий, и более того, они не сконцентрированы в одних местах, использование химического оружия находится под большим вопросом. А против гражданского населения это сравнивается только с ядерным оружием. Я не думаю, что россияне вообще об этом думают, потому что это вариант для них тоже смертельный, но не от нас, а от других», — добавил Гаврилов.

Напомним, ранее мы писали, что в случае затяжной войны в Украине российский диктатор Владимир Путин может пойти на использование химического оружия массового поражения.

Согласно информации The Times, западные чиновники обеспокоены тем, что хлорпикрин — это еще не весь российский арсенал. Кремлевский диктатор неоднократно угрожал ядерным оружием, но хранит молчание по поводу химического оружия.