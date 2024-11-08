Применяют не только "Шахеды": эксперт рассказал о новой тактике атак армии РФ

В течение октября РФ запустила около двух тысяч дронов.

С начала августа армия РФ начала активно применять дешевые беспилотники "Гербера", не имеющие боевой части. Задача таких дронов запутывать силы ПВО.

Об этом рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов в интервью "Главкому".

По его словам, информация ГУР свидетельствует о том, что мощности завода в российском городе Елабуга – это 600–800 БпЛА ежемесячно.

"В сентябре фиксировали около 1400 запущенных БпЛА по Украине. За октябрь — уже около двух тысяч. Впрочем, при этом не фиксируется кратного увеличения огневого поражения наших объектов", — подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, заметил он, часть из этих дронов – "пустышки". Ведь если бы реальное количество "Шахедов" выросло втрое, то были бы ответные последствия, говорит Бескрестнов. Россияне активно запускают "Герберы", а недавно еще и БпЛА "Пародия".

"Они попадают в общую статистику. Мобильная группа визуально в темноте не может сразу понять, что именно летит. Средства ПВО также не могут точно отражать точные размеры этих аппаратов, так как они близки к "оригиналам", а их светоотражающие возможности вводят в заблуждение", – объяснил эксперт.

Эти беспилотники максимально бюджетны. В частности, у них нет бензобака, есть только пакет с бензином. Их производят из фанеры и пенопласта.

"Но свою задачу фальшивки выполняют, и те дроны, которые в статистике подаются как "локационно потерянные", – как раз они и есть. В отличие от "Шахедов", у них нет большого запаса хода, есть только возможность залететь, долететь до середины страны" и там упасть в полях.

Напомним, авиаэксперт Анатолий Храпчинский назвал самый эффективный способ противодействия БПЛА. Он отметил, что для перехвата и ликвидации "Шахедов" работают мобильные группы, средства РЭБ и даже искусственный интеллект. Однако самый действенный способ – уничтожать производственные возможности на российской территории, которые вовлечены в производство БпЛА.

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