Примеси и тяжелые металлы: в водоеме Хмельницкого обнаружили существенное загрязнение (фото)

Ручей протекает параллельно с полигоном твердых бытовых отходов.

В одном из озер в Хмельницком выявили ряд веществ, которые загрязняют воду. Как оказалось, вода загрязнена из-за свалки.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции в Telegram-канале.

Так, специалисты Госэкоинспекции на прошлой неделе обследовали ручей без названия, который протекает параллельно с полигоном твердых бытовых отходов в Хмельницком, и озеррм в микрорайоне Озерная. В результате они обнаружили в отобранных пробах воды, в частности, тяжелые металлы, а содержание химического потребления кислорода превышено в 66 раз.

Согласно результатам обследования воды, зафиксировано:

тяжелые металлы — никель, свинец, марганец, медь, хром, цинк;

превышение почти вдвое по сухому остатку, который характеризует общую загрязненность воды различными примесями;

превышение взвешенных веществ и химического потребления кислорода, последний — в 66 раз.

По информации специалистов, увеличение химического потребления кислорода в воде, преимущественно, является следствием ее загрязнения бытовыми стоками. От содержания кислорода в водоеме зависит жизнь водных организмов, интенсивность процессов окисления и разложения органических остатков, самоочищения водоема.

Напомним, полиция Киевщины разоблачила лиц, засоряли промышленными отходами территорию в Обуховском, Белоцерковском и Броварском районах — это более 10 га земель области. Группа лиц вывозила промышленные отходы и выгружала их в местах, не приспособленных для утилизации мусора.

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