Примет ли участие Зеленский в саммите НАТО в Вильнюсе: ответ Столтенберга

Пока Офис президента не подтвердил, будет ли Зеленский на саммите НАТО.

Гененеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский и примет участие в саммите Альянса в Вильнюсе, столице Литвы.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в понедельник, 10 июля.

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По его словам, Зеленский присоединится к саммиту на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО. Также он добавил, что, по его мнению, этот "саммит должен приблизить Украину к НАТО".

Пока Офис президента не подтвердил соответствующую информацию.

Ожидание Украины от саммита НАТО в Вильнюсе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от встречи НАТО приглашения в Альянс и гарантии безопасности. В интервью ABC news он отмечает, что не намерен ехать туда "ради развлечения". По его словам, приглашение Украины в НАТО – четкий сигнал того, что мир не боится России.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что после интенсивных обсуждений страны-члены НАТО согласились отменить План действий по членству (ЧПД) для Украины на пути вступления в Альянс. Сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба перед заседанием глав стран-членов Альянса.

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