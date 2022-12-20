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Приметы на Новый 2023 год – что нужно сделать на счастье и деньги

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
488
Время на прочтение
3 мин
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Приметы на Новый 2023 год – что нужно сделать на счастье и деньги

Приметы на Новый год

Что нужно сделать, чтобы привлечь в Новом 2023 году счастье, удачу, деньги, читайте в материале ТСН.ua

На смену Водяному Тигру, придет Черный Водяной Кролик. Как правильно провести старый год, что нужно сделать, чтобы правильно встретить Новый год?

Как провести старый год

  • Старайтесь избавиться от всех долгов как денежных, так и материальных, невыполненных обещаний также.
  • Завершите дела, начатые в 2022 году.
  • Помиритесь с теми людьми, с которыми у вас был конфликт, оставьте в старом году обиды, простите тех, кто перед вами провинился.
  • Позвоните, пообщайтесь с теми, о ком вы забыли, но кто ждет вашего звонка.
  • Вспомните самые лучшие моменты, эпизоды вашей жизни.
  • Подумайте, что хорошего ждет вас в следующем году.
  • Около полуночи 31 декабря хотя бы на несколько минут оставьте входную дверь открытой, чтобы Старый год ушел, дав дорогу Новому.

Что не нужно делать перед Новым годом:

  • Нельзя встречать Новый год в неубранном доме.
  • Нельзя встречать Кролика без елки. Если нет возможности поставить дерево, то можно обойтись украшенной елочной ветвью или еще каким-то комнатным растением.
  • нельзя готовить праздничные блюда в плохом настроении.
Приметы на Новый год / ©
Приметы на Новый год

Приметы для удачной встречи Нового 2023 года

  • Под елку поставьте фигурку кролика.
  • Чтобы год был удачным, многие на дверь вешают подкову.
  • Чтобы в доме всегда было тепло и уютно, за батарею спрячьте шерстяной носок.
  • Напишите на листе бумаги желание, после встречи Нового года сожгите его, а пепел смешайте с шампанским и выпейте.
  • Отпустите все проблемы и привлеките счастье, приоткрыв окно или дверь в полночь.
  • Тот, чей бокал наполнится последними каплями шампанского из бутылки, будет счастлив в новом году.
  • Поставьте в помещении букет из пшеничных или ржаных колосьев. Перевяжите его голубой лентой – символ водяного кролика. А когда гости соберутся уходить домой, пусть вытаскивают по одному колоску и загадывают желания.

Если вы любите шампанское, существуют приметы, связанные с открыванием этого напитка.

  • Если пробка вылетела мгновенно, но тихо, это значит, что дела пойдут хорошо и цели будут достигнуты.
  • Пробка вылетела быстро, значит жизнь в новом году будет стремительной и драйвовой.
  • Пробка открылась медленно, но со звуком – размеренность будет чередоваться с хаосом в Новом году.
  • Если будет много пены, год будет бурным.
  • Если пены почти не будет, год будет безжизненным. Хотя это будет зависеть от вас.
Приметы на Новый год / ©
Приметы на Новый год

Приметы для привлечения денег

  • Чтобы привлечь деньги, около входных дверей рекомендуют поставить миску с деньгами, а одну монету — положить под коврик.
  • Также для финансовой выгоды к началу нового года находящаяся на кухне сахарница должна быть заполнена сахаром.
  • Повесьте на елку купюру и конфеты.

Этот материал носит ознакомительный характер. Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками, а предсказания не всегда сбываются. Такую информацию нужно воспринимать не серьезно, а лишь как вероятность событий, создателем которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Просмотры
488
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