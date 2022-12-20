Приметы на Новый 2023 год – что нужно сделать на счастье и деньги

Что нужно сделать, чтобы привлечь в Новом 2023 году счастье, удачу, деньги, читайте в материале ТСН.ua

На смену Водяному Тигру, придет Черный Водяной Кролик. Как правильно провести старый год, что нужно сделать, чтобы правильно встретить Новый год?

Как провести старый год

Старайтесь избавиться от всех долгов как денежных, так и материальных, невыполненных обещаний также.

Завершите дела, начатые в 2022 году.

Помиритесь с теми людьми, с которыми у вас был конфликт, оставьте в старом году обиды, простите тех, кто перед вами провинился.

Позвоните, пообщайтесь с теми, о ком вы забыли, но кто ждет вашего звонка.

Вспомните самые лучшие моменты, эпизоды вашей жизни.

Подумайте, что хорошего ждет вас в следующем году.

Около полуночи 31 декабря хотя бы на несколько минут оставьте входную дверь открытой, чтобы Старый год ушел, дав дорогу Новому.

Что не нужно делать перед Новым годом:

Нельзя встречать Новый год в неубранном доме.

Нельзя встречать Кролика без елки. Если нет возможности поставить дерево, то можно обойтись украшенной елочной ветвью или еще каким-то комнатным растением.

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нельзя готовить праздничные блюда в плохом настроении.

Приметы на Новый год

Приметы для удачной встречи Нового 2023 года

Под елку поставьте фигурку кролика.

Чтобы год был удачным, многие на дверь вешают подкову.

Чтобы в доме всегда было тепло и уютно, за батарею спрячьте шерстяной носок.

Напишите на листе бумаги желание, после встречи Нового года сожгите его, а пепел смешайте с шампанским и выпейте.

Отпустите все проблемы и привлеките счастье, приоткрыв окно или дверь в полночь.

Тот, чей бокал наполнится последними каплями шампанского из бутылки, будет счастлив в новом году.

Поставьте в помещении букет из пшеничных или ржаных колосьев. Перевяжите его голубой лентой – символ водяного кролика. А когда гости соберутся уходить домой, пусть вытаскивают по одному колоску и загадывают желания.

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Если вы любите шампанское, существуют приметы, связанные с открыванием этого напитка.

Если пробка вылетела мгновенно, но тихо, это значит, что дела пойдут хорошо и цели будут достигнуты.

Пробка вылетела быстро, значит жизнь в новом году будет стремительной и драйвовой.

Пробка открылась медленно, но со звуком – размеренность будет чередоваться с хаосом в Новом году.

Если будет много пены, год будет бурным.

Если пены почти не будет, год будет безжизненным. Хотя это будет зависеть от вас.

Приметы на Новый год

Приметы для привлечения денег

Чтобы привлечь деньги, около входных дверей рекомендуют поставить миску с деньгами, а одну монету — положить под коврик.

Также для финансовой выгоды к началу нового года находящаяся на кухне сахарница должна быть заполнена сахаром.

Повесьте на елку купюру и конфеты.

Этот материал носит ознакомительный характер. Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками, а предсказания не всегда сбываются. Такую информацию нужно воспринимать не серьезно, а лишь как вероятность событий, создателем которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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