Приметы на Новый 2023 год – что нужно сделать на счастье и деньги

Что нужно сделать, чтобы привлечь в Новом 2023 году счастье, удачу, деньги, читайте в материале ТСН.ua
На смену Водяному Тигру, придет Черный Водяной Кролик. Как правильно провести старый год, что нужно сделать, чтобы правильно встретить Новый год?
Как провести старый год
- Старайтесь избавиться от всех долгов как денежных, так и материальных, невыполненных обещаний также.
- Завершите дела, начатые в 2022 году.
- Помиритесь с теми людьми, с которыми у вас был конфликт, оставьте в старом году обиды, простите тех, кто перед вами провинился.
- Позвоните, пообщайтесь с теми, о ком вы забыли, но кто ждет вашего звонка.
- Вспомните самые лучшие моменты, эпизоды вашей жизни.
- Подумайте, что хорошего ждет вас в следующем году.
- Около полуночи 31 декабря хотя бы на несколько минут оставьте входную дверь открытой, чтобы Старый год ушел, дав дорогу Новому.
Что не нужно делать перед Новым годом:
- Нельзя встречать Новый год в неубранном доме.
- Нельзя встречать Кролика без елки. Если нет возможности поставить дерево, то можно обойтись украшенной елочной ветвью или еще каким-то комнатным растением.
- нельзя готовить праздничные блюда в плохом настроении.
Приметы для удачной встречи Нового 2023 года
- Под елку поставьте фигурку кролика.
- Чтобы год был удачным, многие на дверь вешают подкову.
- Чтобы в доме всегда было тепло и уютно, за батарею спрячьте шерстяной носок.
- Напишите на листе бумаги желание, после встречи Нового года сожгите его, а пепел смешайте с шампанским и выпейте.
- Отпустите все проблемы и привлеките счастье, приоткрыв окно или дверь в полночь.
- Тот, чей бокал наполнится последними каплями шампанского из бутылки, будет счастлив в новом году.
- Поставьте в помещении букет из пшеничных или ржаных колосьев. Перевяжите его голубой лентой – символ водяного кролика. А когда гости соберутся уходить домой, пусть вытаскивают по одному колоску и загадывают желания.
Если вы любите шампанское, существуют приметы, связанные с открыванием этого напитка.
- Если пробка вылетела мгновенно, но тихо, это значит, что дела пойдут хорошо и цели будут достигнуты.
- Пробка вылетела быстро, значит жизнь в новом году будет стремительной и драйвовой.
- Пробка открылась медленно, но со звуком – размеренность будет чередоваться с хаосом в Новом году.
- Если будет много пены, год будет бурным.
- Если пены почти не будет, год будет безжизненным. Хотя это будет зависеть от вас.
Приметы для привлечения денег
- Чтобы привлечь деньги, около входных дверей рекомендуют поставить миску с деньгами, а одну монету — положить под коврик.
- Также для финансовой выгоды к началу нового года находящаяся на кухне сахарница должна быть заполнена сахаром.
- Повесьте на елку купюру и конфеты.
Этот материал носит ознакомительный характер. Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками, а предсказания не всегда сбываются. Такую информацию нужно воспринимать не серьезно, а лишь как вероятность событий, создателем которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.
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