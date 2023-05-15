Примут не всех: Эпифаний сообщил о проверке священников, переходящих из УПЦ в ПЦУ

Прежде чем принять в Православную церковь Украины священников из УПЦ, их будут проверять на связь с Кремлем.

Об этом сообщил митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний в интервью изданию "Волынские новости".

В частности, поинтересуются у кандидатов в ПЦУ, не использовали ли они пророссийские месседжи на проповедях, нет ли российского паспорта и связи со служителями РПЦ.

"Я убежден, что там еще много священников, которые являются патриотами Украины. Конечно, те священнослужители и архиереи, которые открыто проповедовали эту идеологию, которые имеют российские паспорта, но в будущем захотят перейти в ПЦУ, должны покаяться, отказаться от российского гражданства, отречься от идеологии русского мира. Тогда и будет соответствующее решение по их принятию в состав ПЦУ… Будем проверять, делать все для того, чтобы такие люди, придя в украинскую церковь, не разрушали ее изнутри", — отметил Эпифаний.

Предстоятель ПЦУ также добавил о собственном ожидании, что постепенно все приходы, которые сейчас находятся "в составе российской православной церкви в Украине, будут в единственной признанной поместной автокефальной православной церкви".

После перехода церковных общин Эпифаний следующим шагом называет переход православных на новоюлианский календарь.

"Это изменение будет касаться не только Рождества, а и всех непереходных праздников, например Покровы и Николая, то есть уважаемых украинским обществом праздников. Мы должны понимать, что если переходим, то 13 дней должны сместить в календаре", — отметил он.

Напомним, ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний прокомментировал, может ли в будущем ПЦУ объединиться с УПЦ Московского патриархата. Эпифаний удивляется, что ужасы, вызванные полномасштабным российским нападением, до сих пор не открыли глаза многим поклонникам МП.