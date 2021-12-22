Принес коробку и сказал, что там бомба: в Харькове задержали мужчину, который "заминировал" метро (фото)

Принес коробку и сказал, что там бомба: в Харькове задержали мужчину, который "заминировал" метро (фото)

Мужчине грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

В Харькове задержан 57-летний мужчина, который принес в метро коробку и сказал, что там бомба.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Инцидент произошел 22 декабря в 11.35 в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина". Там неизвестный мужчина оставил коробку, заявив, что в ней бомба.

На место происшествия вызвали стражей порядка, однако взрывчатых веществ в коробке не обнаружили. Полиция задержала минера. Это – 57-летний житель Харькова.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

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