Принесение присяги Вирастюка и детенизация доходов граждан: что в повестке дня Рады 15 июня

Заседание должно начаться в 10:00.

Во вторник, 15 июня, Верховная Рада соберется на очередное пленарное заседание пятой сессии, во время которого Василий Вирастюк, который победил на выборах в 87 округе в Ивано-Франковской области, принесет присягу народного депутата Украины.

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Об этом говорится в повестке дня украинского парламента на сайте Рады.

Также сегодня парламент продолжит рассмотрение поправок к законопроекту о добровольном однократном декларировании, который предусматривает проведение с 1 июля текущего года по 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.

Также в повестке дня ряд законопроектов, касающихся детенизации доходов граждан, образования, проект закона об особенностях предоставления электронных публичных услуг. Планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В повестке дня предусматривается рассмотрение проекта постановления о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли.

Кроме того, планируется рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно усовершенствования правового регулирования мехового производства и ряд ратификационных соглашений.

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