"Принесли мины из огорода": ГСЧС предупреждают украинцев о потенциальной опасности

Минирование территорий является огромной проблемой как для наших бойцов, так и для жителей Украины.

К счастью, некоторые люди остались целыми и невредимыми после контакта с этими "презентами" от оккупантов. Однако такие случаи – чудо.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Женщина взяла противотанковые мины из огорода и уложила их возле дома.

Посчастливилось выжить

Так, одна бабушка, к которой приехали сотрудники ГСЧС, была в панике. Впрочем, это не помешало женщине взять в руки противотанковые мины ПТМ-1 из огорода и уложить их возле дома.

"Они пластмассовые зелененькие такие, потому не страшно...", – сказала она.

Другой мужчина убирал сорняк из огорода и наткнулся на тубус. "Зеленый, закрученный, как баклажка...Женщина кричала не трогай, а мы из огорода взяли и перенесли...", – рассказал он.

К счастью, этим людям повезло. Дело в том, что такие мины обладают механизмом самоликвидации и могут взорваться в любой момент.

"Просмотрите видео и запомните! Подходить и брать в руки подозрительные предметы смертельно опасно! А когда нашли – вызывайте саперов по номеру "101"! Берегите себя!", – призывают в ГСЧС.

Напомним, мины с Херсонщины, прибывшие на побережье Одесщины, будут подрывать на месте. Транспортировка их на полигон невозможна.

Читайте также: