Принимал братика на свет старший сын: женщина, родившая под роддомом в Луцке, рассказала подробности (видео)

Принимал братика на свет старший сын: женщина, родившая под роддомом в Луцке, рассказала подробности (видео)

Сейчас роженицу с новорожденным сыном уже выписали из больницы

В Луцке женщина, которую мужчина привез в роддом, родила в автомобиле. Роды принимал старший сын, пока муж бегал в медучреждение звать на помощь врачей.

Об этом сообщает "Суспільне".

Жительница Волынской области Кристина Есейкина родила сына Захара в машине рядом с приемным отделением областного перинатального центра. Это шестой ребенок в семье.

Роды произошли в последний день 2021 года. Появиться на свет малышу помог 15-летний брат и прохожая, проходившая мимо и услышавшая крики из авто. По счастливой случайности, ею оказалась врач-интерн.

Кристина Есейкина рассказывает, что 31 января у нее начались стремительные роды. Муж привез ее в больницу и побежал искать вход в медицинское учреждение, а когда начались схватки, рядом был только сын Юрий.

"Малый мне помог раздеться, принял головку он, полностью малого положил на сиденье Юра", – говорит роженица.

Фото: Общественное

Завершить роды помогла уже врач-интерн Наталья Мороз. Она рассказала, что как раз шла домой, когда на улице возле припаркованного авто увидела растерянного мужчину и услышала крики женщины.

"У меня была одна проблема, что на улице ничего нет. А когда пришла акушерка со всеми вещами, то не за что было переживать", – говорит врач.

По ее словам, транспортировать роженицу в медучреждение не было смысла, поскольку она уже рожала.

Фото: Общественное

Маму и малыша уже выписали из больницы. Встретить женщину с сыном пришла вся семья.

Напомним, что в городе Фербанкс, штат Аляска в США, мать оставила своего младенца на морозе в картонной коробке. Также она написала записку с просьбой позаботиться о новорожденном.

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