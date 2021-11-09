"Принимал непосредственное участие в убийствах и пытках": в СБУ подтвердили задержание боевика Куликовского

"Принимал непосредственное участие в убийствах и пытках": в СБУ подтвердили задержание боевика Куликовского

Главного палача "Изоляции" Палыча задержали в Киеве.

Контрразведчики СБУ подтвердили, что задержали в Киеве бывшего боевика террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция".

По информации СБУ, этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправно заключенных граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.

Злоумышленник был задержан в рамках ранее открытого уголовного производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 149 (торговля людьми);

ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Станислав Асеев/Facebook

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили контрразведчики СБУ при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Ранее о задержании главного палача тюрьмы "Изоляция" Палыча сообщил журналист, бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев.

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