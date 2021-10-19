Приносит ножи и газовый баллончик: в Полтавской области школьник терроризирует весь лицей

Дети и педагоги напуганы.
В Полтаве ученик пятого класса держит в страхе весь лицей. Он приносит ножи, газовый баллончик, запугивает детей и угрожает учителям.
Об этом пишет местное издание "Полтавщина".
Пятиклассник держит в страхе весь лицей № 6 "Лидер", в котором учится. Он не слушает учителей, директора школы. На уроки мальчик приносит ножи, газовый баллончик и даже сигареты. Недавно травмировал одноклассницу, бросив ей в голову кусок свинца. Родители на постоянные скандалы и замечания не реагируют.
Председатель родительского комитета сообщила, что родители и ученики пятого класса решили не приходить на занятия, поскольку боятся за безопасность детей.
"Сегодня мы решили, что наш класс не пойдет в школу, это 33 ученика. Дело в том, что мы не хотим подвергать опасности наших детей. В этом году в наш класс перевели Владимира. Четыре года он запугивал учеников младшей школы и учителя. Лицей сначала отказал ему в обучении в 5 классе, поскольку уровень знаний — нулевой. Но мама пошла с жалобами в управление образования и там решили, что лицей обязан перевести его в 5 класс", — рассказала женщина.
"Он запугивает, бьет других учеников, ворует их вещи. Авторитетов в школе у него нет. Он угрожает учительнице: " Я знаю, где ты живешь, иди и оглядывайся", — добавили в родительском комитете.
Родители отмечают, что ювенальная полиция в курсе ситуации, потому что патруль неоднократно приезжал на место. Но правоохранители ничем помочь не могут.
Если нам не помогут в управлении, мы будем писать письма в министерство, отметили в родительском комитете.
Напомним, в Сумской области ученика второго класса затравили, потому что он один не имел печатных тетрадей. Самое интересное, что печатные материалы не обязательны.