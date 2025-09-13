Принц Гарри отведал любимые блюда принцессы Дианы в Украине

Евгений Клопотенко и принц Гарри / © Instagram Евгения Клопотенка

Известный украинский повар Евгений Клопотенко подготовил для герцога Сассекского настоящее угощение из национальных блюд. Он отметил, что украинская кухня — это не только еда, но и глубокая связь с корнями и культурой.

Об этом кулинар Евгений Клопотенко заявил в сообщении в соцсетях.

По словам Клопотенко, идея угостить Гарри борщом возникла не случайно. Когда одна англичанка написала в Букингемский дворец с просьбой узнать о любимом блюде принцессы Дианы. Ответ был прост – "borshch soup".

"Поэтому мы приготовили ему настоящего украинского борща, кочанную кашу, верещаку и сырники. Все это он забрал с собой в поезд", - рассказал Клопотенко.

Шеф-повар также позаботился о том, чтобы принц Гарри мог почувствовать вкус Украины и дальше: ему подарили баночку борщевой заправки от онлайн-рынка локальных продуктов и дали номер телефона Клопотенко.

"Пусть приготовит и напишет мне. Потому что украинская еда - это не просто насыщение. Это о нас, наших корнях и даже о королевских семьях", - добавил он.

Напомним, что принцу Гарри на вокзале в Киеве вручили сувенир.