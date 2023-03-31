Принудительная эвакуация детей из Донецкой области: меры могут ввести не только в Бахмуте (список)

В Донецкой области принудительная эвакуация детей может быть введена еще в 13 громадах региона. Теперь это касается Бахмута.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на замглавы Донецкой ОВА Юлию Костюнину.

По ее словам, решения о принудительной эвакуации детей из других громад Донбасса пока нет. Его принимает ОВА, согласующая это с органами военного командования и координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения, подчеркнула Костюнина.

Еще 13 громад Донбасса могут стать следующими:

Авдеевская;

Кураховская;

Марьинская;

Очеретинская;

Часовоярская;

Северская;

Соледарская;

Звановская;

Торецкий;

Угледарская;

Великоновоселковская;

Комарская;

села Константиновской территориальной общины.

Замглавы Донецкой ОВА говорит, совещание облгосадминистрации по обязательной эвакуации семей с детьми, проживающими в населенных пунктах на линии разграничения, было проведено еще до вступления в действие Постановления № 209 от 7 марта.

"Именно тогда эти двенадцать громад и еще одна — частично были определены для обязательной эвакуации. В первую очередь это касается семей с детьми", — добавила она.

По словам Костюниной, на 30 марта из указанных громад добровольно уже эвакуированы более 500 детей с родителями. У трех из 13 громад – Угледарской, Часовоярской и Великоновоселковской – семей с детьми уже нет.

Напомним, по данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по состоянию на середину марта в Бахмуте оставалось менее 3,5 тыс. человек. Также в городе было 32 ребенка, чьи родственники тоже отказываются эвакуироваться. В городе до войны проживало более 70 тысяч человек.

Читайте также:

Ирина Верещук о возвращении украинских детей и обязательной эвакуации из зоны боевых действий