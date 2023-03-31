Принудительная эвакуация детей из Донецкой области: меры могут ввести не только в Бахмуте (список)

Еще 13 громад области могут стать следующими.
В Донецкой области принудительная эвакуация детей может быть введена еще в 13 громадах региона. Теперь это касается Бахмута.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на замглавы Донецкой ОВА Юлию Костюнину.
По ее словам, решения о принудительной эвакуации детей из других громад Донбасса пока нет. Его принимает ОВА, согласующая это с органами военного командования и координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения, подчеркнула Костюнина.
Еще 13 громад Донбасса могут стать следующими:
- Авдеевская;
- Кураховская;
- Марьинская;
- Очеретинская;
- Часовоярская;
- Северская;
- Соледарская;
- Звановская;
- Торецкий;
- Угледарская;
- Великоновоселковская;
- Комарская;
- села Константиновской территориальной общины.
Замглавы Донецкой ОВА говорит, совещание облгосадминистрации по обязательной эвакуации семей с детьми, проживающими в населенных пунктах на линии разграничения, было проведено еще до вступления в действие Постановления № 209 от 7 марта.
"Именно тогда эти двенадцать громад и еще одна — частично были определены для обязательной эвакуации. В первую очередь это касается семей с детьми", — добавила она.
По словам Костюниной, на 30 марта из указанных громад добровольно уже эвакуированы более 500 детей с родителями. У трех из 13 громад – Угледарской, Часовоярской и Великоновоселковской – семей с детьми уже нет.
Напомним, по данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по состоянию на середину марта в Бахмуте оставалось менее 3,5 тыс. человек. Также в городе было 32 ребенка, чьи родственники тоже отказываются эвакуироваться. В городе до войны проживало более 70 тысяч человек.
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