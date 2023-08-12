Принудительная эвакуация в Харьковской области: сколько спасли детей

Из населенных пунктов, расположенных непосредственно у линии фронта в Купянском районе, продолжается обязательная эвакуация гражданских.

Об этом сообщил в эфире национального марафона Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.

Эвакуация происходит планово, по определенным безопасным маршрутам. На сегодня вывезено 63 человека, в том числе 9 детей.

-"Из тех населенных пунктов, которые на расстоянии 7-10 км от линии фронта, рассматривается возможность объявления принудительной эвакуации детей. В том числе непосредственно из г. Купянск. Это решение должно быть принято на Совете обороны области и согласовано с Министерством вопросов реинтеграции временно оккупированных территорий В настоящее время в Купянской общине остается около 12 тысяч человек.В Харькове и отдаленных от фронта областях Украины зарезервированы места для размещения эвакуированных. увеличен до 16 тысяч", — рассказал чиновник.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Всех плохих порубили на куски". Бои на Купянском направлении из первых уст

Ранее мы сообщали, что Купянское направление – основное направление наступления армии РФ.

В среду, 9 августа, в Министерстве обороны проинформировали, что основным направлением наступления российской армии является Купянское направление. Их цель — прорвать оборону украинских войск и выйти непосредственно в Купянск.

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