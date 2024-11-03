Принудительная мобилизация неэффективна: что нужно изменить – военный эксперт

Во время полномасштабного вторжения в феврале 2022 года в ВСУ был сформирован оперативный резерв, привлеченный для отражения агрессии.

Принудительные мобилизационные меры неэффективны и напоминают "советщину", поэтому в Украине нужно формировать оперативные резервы по примеру скандинавских стран или Израиля.

Такое мнение высказал капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко в эфире телеканала "Еспресо".

"Нам нужно срочно изменить систему мобилизации. В частности, изменить работу ТЦК и ВВК. Систему мобилизации нужно изменять и делать ее похожей на те, которые есть в скандинавских странах или в Израиле. Там все строится на диалоге между государством и гражданином. И во время войны самое время это менять", — объяснил он.

Эксперт напомнил, что во время полномасштабного вторжения в феврале 2022 года в ВСУ был сформирован оперативный резерв, привлеченный для отражения агрессии.

“Более 200 тысяч резервистов мгновенно прибыли в свои воинские части. Это спасло ситуацию. Сейчас систему мобилизации срочно следует изменять. Для того чтобы делать конкретные шаги, нужно тщательно изучить ситуацию. Нам нужно готовить оперативные резервы”, — подчеркнул он.

Андрей Рыженко привел пример Финляндии, где при 5 млн. населения оперативный резерв составляет 1,2 млн. граждан. Таким образом, хотя вооруженные силы Финляндии составляют 33 тысячи личного состава, в случае начала войны они могут активировать свои резервы. При этом весь оперативный резерв там подготовлен.

"Каждый гражданин имеет воинскую часть, форму и т.д. У нас же просто учет. Думаю, что сделать учет и закрыть границы, - немного не то, эти шаги не дают тех результатов, которых ожидают. Это принудительные шаги, напоминающие советщину. Если гражданин действительно патриотичен и находится за границей, он вернется при необходимости. И таких людей было много. А иметь тактику без стратегии является суетой перед тем, как тебя уничтожат", — добавил он.

Также эксперт критически оценил заявления о необходимости срочно мобилизовать более 160 тысяч военнообязанных.

"Я бы такие цифры не озвучивал. Набрать людей, для которых нет оружия, будет очень сложно”, — сказал он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил в Верховной Раде, что в Украине хотят призвать в ряды Вооруженных сил Украины еще 160 тысяч человек. Это поможет укомплектовать подразделения.

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