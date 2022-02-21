Принудительная мобилизация в ОРДЛО: забирают даже несовершеннолетних (фото)

Курсантам отдан приказ о приведении в боевую готовность.
На временно оккупированной территории Украины идет принудительная мобилизация. Призыву подлежат даже несовершеннолетние парни в возрасте от 17 лет.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, в так называемых "военных училищах" НЗФ "ДНР" и "ЛНР" курсантам, которым 16-18 лет, отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях.
Омбудсмен подчеркнула, что такие действия нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей привлечение детей к вооруженным конфликтам.
"Призываю Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), международные правозащитные организации отреагировать на втягивание детей в вооруженный конфликт и факты принудительного призыва детей, граждан Украины, на временно оккупированных территориях, в ряды незаконных вооруженных формирований", — написала Денисова.
Напомним, что в "ДНР" началась принудительная мобилизация. Мужчин насильно забирают на войну с Украиной.
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