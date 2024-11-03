Принудительная мобилизация в Украине: в ВСУ ответили, нужны ли им люди, которые не хотят служить

Люди, которых принудительно мобилизовали, тоже должны служить — защищать тех, кто за ними и не может постоять за себя сам.

Об этом шла речь во время беседы командира бригады "Черный лес" Александра Попова из DW Russian.

"Война — это очень сложно. Она не любит мягкости. Поэтому когда вы говорите, "принудительная мобилизация", задаюсь вопросом: а какая она еще может быть?.. Добровольная?.. Я вообще не понимаю, как можно сидеть где-нибудь и по каким-то причинам не идти в армию. В моем мире мужчина как таковой ассоциируется с воином и должен защищать того, кто позади него и не может себя защитить", — сказал командир бригады "Черный лес".

Он также поделился собственным опытом мобилизации.

"Если бы я не был военным всю жизнь, если бы наступила такая потребность, я бы конечно ушел. Мне отвечают на это: "Понимаешь, у разных людей — разная степень сознания." С этим нельзя не соглашаться. Это вопрос комплексный и долговременный, когда ты работаешь с сознанием людей, поэтому принудительная мобилизация имеет смысл. Без нее никак. Если посмотреть в истории, это было всегда. И были всегда те, которые по каким-то причинам избегали этой мобилизации. Это не что-то новое, что появилось в Украине", — объяснил он.

Напомним, по словам нардепа и секретаря Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Романа Костенко, сейчас в Украине нужно провести мобилизацию 500 тыс. военнообязанных.

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