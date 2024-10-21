Принудительная мобилизация в Украине — Жорин рассказал, кто виноват и что делать

У ТЦК нет другого варианта проведения мобилизации, кроме рейдов и "бусификации", однако в будущем изменения возможны.

По мнению заместителя командира 3-й ОШБр майора Максима Жорина, мобилизация не может быть только мотивирующей, так как ни одно государство не может вести масштабную войну исключительно силами добровольцев.

Об этом он рассказал в интервью "Фокусу".

По словам Жорина, украинцы "самые виноваты" в том, что недавно ТЦК совершили мобилизационные рейды в торгово-развлекательных заведениях в разных городах Украины.

"Я считаю, что мы сами виноваты в том, что такие события происходят. Нравится ли мне этот хаос и цирк, которые периодически происходят? Нет, не нравятся. Конечно, я хотел бы, чтобы это было иначе. Но мы, как общество, сами создали эту ситуацию, сами ее организовали, мы сами — кузнецы своего счастья", — заметил военный.

Жорин считает, что другого варианта проводить мобилизацию пока нет, однако в будущем изменения возможны.

"В перспективе — это изменение работы с населением, другие подходы к подготовке людей. Это работа с репутацией военных, армии и тому подобное, информационно-агитационная работа и адекватный государственный рекрутинг. Все это могло бы изменить ситуацию. Но мы всего этого не сделали раньше, поэтому теперь пожинаем плоды, когда наблюдаем такие явления, как рейды ТЦК", – объяснил Жорин.

Он добавил, что, несмотря на любые изменения, мобилизация все равно не может быть полностью мотивирующей.

"Это нереально. Ни одна масштабная война никогда не держалась исключительно на добровольцах. Так или иначе нам все равно придется прибегнуть к мобилизации. Но ведь вопрос в том, как к этой мобилизации относятся, как с мобилизованными себя ведут. Поэтому изменить это можно. Самое главное — это изменить само общественное отношение", – отметил Жорин.

Он считает, что для этого на государственном уровне необходимо проводить работу с населением и готовить его к возможному участию в войне. И эта работа должна начинаться со школ, университетов и на всех без исключения рабочих местах.

"Человек должен пройти первую базовую подготовку. Это сразу снимет множество вопросов у каждого гражданского, который сегодня просто этого боится. Речь не идет о том, что все украинцы после учебы пойдут в армию. Ни в коем случае, так тоже не может быть. Но все украинцы должны быть готовы к тем реалиям, которые сегодня происходят", – подчеркнул военный.

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Жорин рассказал, что люди, которые проходят базовую подготовку для гражданского населения в учебных центрах, "обретают знания, теряют страхи, находят ответы, меняется их мотивация, отношение к происходящему".

"У них появляется понимание, почему, как и зачем это делать. Поэтому чрезвычайно важной в этом плане я считаю именно работу с гражданским населением, которую мы все это время игнорируем, хотя она во многом может стать фундаментальной в вопросе состояния общества. Далее уже идет правильная информационная работа с людьми, в том числе в учебных центрах", – отметил военный.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин подчеркнул, что властям и военному командованию придется ввести ряд изменений, чтобы изменить отношение украинского общества к мобилизации и обеспечить Силы обороны необходимым количеством новобранцев.

Напомним, рейды ТЦК в публичных местах обнаружили свою эффективность. После этих мер наблюдается рост явки военнообязанных граждан к военкоматам.

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