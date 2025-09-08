Принудительная мобилизация Белецкого: экс-полицейский с полигона рассказал детали скандала

Иван Белецкий

Бывший полицейский Иван Белецкий мобилизован, несмотря на операцию в мае и длительную реабилитацию. Мужчина прошел ВЛК, его сочли годным.

Об этом то, что с ним происходит, он написал на своей странице в Facebook.

«Слишком высоким оказался уровень лиц, давших команду отправить меня подальше от своей кабинетно-коррупционной „войны“. Сразу после известного события отдельные лица из столицы и начальник областной полиции Колесник дали команду разобраться с теми, кто довел ситуацию до публичного извинения двух военных из РТЦК. Не поняли они, что в этом прощении ничего плохого не было. Осложнило оскорбление то, что одним из просящих извинение является нигде не воевавший спортивный экс-полицейский по имени Даниэль, входящий в приближенную группу начальника РТЦК Мирзабекова. Данная группа отвечает за интереснейшие задачи сверху. Возглавляет ее правая рука Мирзабекова — спортивный парень Виталий (так же пойман, как и Даниэль). Туда же входит тоже нигде не воевавший, часто в подогретом состоянии водитель „Митсубиши Паджеро“ Илья», — пишет он.

Он также отметил, что «руководитель Ужгородского РТЦК является ручным и выгодным для руководства городской и областной полиции. Поэтому ни он, ни другие участники не понесли никакой ответственности за случай с ветераном».

«Руководство ужгородской полиции прочитало мне мораль за то, что у ветеранов на руках оказалось видео, закрыв уши на то, что по команде того же руководителя видео на камере удалили. Думаю, видео на бодикамере уже восстановили, но восстановление всегда оставляет следы», — продолжил он.

Белецкий также сообщил, что «после задержания его держали в РТЦК без еды и доступа к телефону».

«Никто не обращал внимания на мою свежеоперированную рану, мои медицинские документы и отношения по воинской части (куда я должен был прибыть через 60 дней после операционного восстановления). Так же без еды и телефона возили меня на следующий день в бусе, чтобы где-то сдать со свежеоперированной рукой», — добавил он.

Белецкий также утверждает, что во время осмотра в военной части медик сначала отказалась его оформлять на БЗИН, предложив сопровождению ТЦК выписать мне повестку на определенную дату.

«После долгих переговоров и звонков сверху ее заставили поставить подпись о моем принятии. Поэтому нахожусь в учебном центре ВСУ», — подытожил он.

Что известно об инциденте 25 августа

По данным очевидцев, ветерана и экс-полицейского Ивана Белецкого в Ужгороде схватили люди в форме и балаклавах без опознавательных знаков, посадили в машину. Свидетели утверждают, что когда одна из знакомых пыталась зафиксировать инцидент по телефону, ей били по рукам.

В Закарпатском ТЦК заявили, что Белецкий якобы был в розыске и не обновил учетные данные. Военно-врачебная комиссия признала его годным к службе.

22 августа Белецкий публично заявлял, что его уволили из полиции после того, как он передал ветерану Александру Усенко видео унижения ветерана сотрудниками ТЦК. По его словам, целью было добиться публичного извинения от военных.

В полиции объяснили, что уволили Белецкого «за нарушение служебной дисциплины и действующих нормативных актов, в частности, за передачу видео со служебных технических устройств посторонним лицам».