Принудительное возвращение: кого из украинцев насильно вывезут из-за границы в наручниках

Экстрадиция граждан Украины / © ТСН

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Пока Украина и партнеры из Европы разрабатывают программы добровольного возвращения беженцев домой, некоторым украинцам угрожает другой сценарий — принудительная экстрадиция в наручниках. Статус беженца не является «щитом» от уголовной ответственности.

Об этом сообщили в Днепровском межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Экстрадиция граждан Украины — кому именно она угрожает

Международный розыск государство инициирует не в отношении рядовых граждан, выехавших за границу, а в отношении лиц, официально являющихся фигурантами уголовных дел. По итогам 2024 года (это последний период, за который доступны данные) в Украину экстрадировали 75 человек. Такой механизм применяется к двум основным категориям:

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обвиняемые и подозреваемые — лица, покинувшие территорию Украины на стадии досудебного расследования или судебного разбирательства, в отношении которых суд уже вынес решение о содержании под стражей;

осужденные беглецы — граждане, в отношении которых обвинительный приговор уже вступил в законную силу, однако они успели покинуть страну до начала отбывания наказания.

Как работает процедура экстрадиции

Экстрадиция — это четко урегулированный и документально оформленный механизм взаимодействия между украинской системой правосудия и правоохранительными органами других государств. Как только появляются данные о местонахождении или задержании разыскиваемого за границей, запускается поэтапная юридическая процедура.

Суд, рассматривающий дело или уже вынесший приговор, в сжатые сроки готовит пакет необходимых документов. В него входят:

сведения о правовой квалификации преступления и доказательства причастности лица;

официальные судебные решения (определение об аресте или приговоре);

подтверждение гражданства и информация о том, что сроки давности для привлечения к ответственности не истекли.

Все материалы должны быть подписаны судьей, заверены гербовой печатью и переведены на официальный язык государства, где находится разыскиваемый.

Ключевую координационную роль в процедуре возвращения правонарушителей выполняет Министерство юстиции Украины. Именно они обеспечивают взаимодействие между судами, прокуратурой и компетентными органами других государств. После получения пакета документов через региональную прокуратуру Минюст должен в течение пяти дней направить официальный запрос о выдаче лица в уполномоченный орган иностранного государства.

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В случае положительного решения об экстрадиции организуется фактическая передача и этапирование беглеца в Украину. За это отвечают совместно администрация Государственной уголовно-исполнительной службы, Национальная гвардия и Национальная полиция.

Если иностранный суд отклоняет запрос о выдаче, государство может воспользоваться другими механизмами международного правового сотрудничества. Один из вариантов — передача уголовного преследования стране, где находится беглец, чтобы дальнейшее рассмотрение дела проходило уже по местному законодательству.

К слову, как пояснил ранее народный депутат Егор Чернев, массовая депортация украинских мужчин из ЕС невозможна, поскольку это противоречит международному праву: принудительно выслать могут только за совершение уголовного преступления, а не из-за возраста или гражданства. Политик также выразил мнение, что отмена соцвыплат в странах ЕС не заставит мужчин массово возвращаться в Украину — они, скорее, будут искать работу и адаптироваться на местах.

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