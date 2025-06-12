Принудительной мобилизации не должно быть: эксперт сказал, кто должен воевать на фронте

Мобилизация в Украине

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В Украине вообще не должно быть принудительной мобилизации, а должен быть добровольный рекрутинг с достойными условиями. Значительным мобилизационным ресурсом сейчас являются силовики и госслужащие, которые учились, чтобы защищать государство.

Такое мнение политтехнолог Сергей Гайдай высказал в эфире телеканала «Київ24».

«В Силах оборону у нас больше миллиона человек. Это больше, чем оккупантов. Но в чем проблема? Почему мы говорим, что у нас меньше, чем оккупантов? Все просто. На передовой находится максимум 150 тысяч человек. Все остальные — это тыловые бойцы. Огромная штабная бюрократия. Они могут быть на фронте», — высказался Гайдай.

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Он добавил, что эти бойцы, особенно кадровые военные, сами выбрали свою профессию, их учили, они получали зарплаты и социальные выплаты. Вместо этого воюют добровольцы.

«Те самые 700 тысяч людей, которых уже не осталось 700 тысяч, которыми это военное руководство, извините, как расходным материалом закрывало дыры вместо того, чтобы создавать, реформировать новейшую армию. Мне кажется, это манипуляция. Украинская власть и не только эта власть, а любая власть всегда использовала тему снять с себя ответственность», — считает политтехнолог.

Мобилизация 18-летних

Он также прокомментировал заявление о требованиях западных партнеров по мобилизации 18-летних. Гайдай убежден, что это очередная манипуляция. По мнению эксперта, украинская власть пытается снять с себя ответственность.

«Международные партнеры недостаточно дают нам оружия. Трамп действует в пользу Путина. Они требуют от нас того, другого. Я думаю, сейчас диалог идет такой: „У нас не хватает, помогайте нам, делайте перемирие, у нас не хватает людей, у россиян людей значительно больше, они мобилизуют, мы не можем“. Ну так у вас же есть ресурс, говорят, тогда давайте, вы вот мобилизуйте людей с 18 лет. И говорят: „Ага, западные партнеры от нас требуют“. Я думаю, что ни одна страна на Западе от нас ничего не требует, кроме одного — защищать свою страну эффективно. Если бы мы сказали им, что у нас есть возможность это делать, это был бы первый элемент», — высказался Гайдай.

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«Бусификация»

По его мнению, даже когда президент Украины Владимир Зеленский делает правильные заявления относительно того, что не надо принудительно тянуть мужчин на фронт с 18 лет, это не подтверждается действиями власти.

«Если бы он так действительно думал, у нас бы не существовало „бусификаций“. У нас бы не существовало тех позорных случаев, которые мы видим, что наши ТЦК превратились в таких современных опричников, которые действуют вне закона, терроризируя и отправляя на фронт людей, которые неподготовлены и не готовы воевать. И это не решает главную проблему. Так боеспособную армию не делают«, — отметил политтехнолог.

Добровольный рекрутинг

Он также предложил свое решение проблемы с мобилизацией.

«Вопрос — что делать? Есть два ответа, которые решат все вопросы: и мобилизации женщин, с какого возраста и так далее. Не должно вообще быть принудительной мобилизации, где решается вопрос, с какого возраста принудительная мобилизация может быть. Должен быть добровольный рекрутинг. Его можно разрешать и женщинам, и ребятам с 18 лет. Если человек добровольно хочет защищать страну, государство должно максимально обеспечить ему денежное вознаграждение, которое является мотивом сегодня, как бы там ни было, безопасность, правильное отношение. И доктрина в армии вообще должна быть, что наш актив — жизнь человека — основной», — резюмировал Гайдай.

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К слову, накануне народный депутат Александр Федиенко заявил, что Силы обороны Украины насчитывают около 1 млн человек, однако лишь около 20% из них принимают непосредственное участие в боевых действиях на фронте. Заявление нардепа раскритиковал заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин. По его словам, пехотинцы, штурмовики и другие представители подразделений, непосредственно находящихся на линии боевого соприкосновения — это не вся армия. Войско не может функционировать без обеспечения и тыловых подразделений.

Заметим, недавно Зеленский заявил, что одной из причин отказа в усилении санкций против России западные партнеры называют то, что Украина не проводит мобилизацию мужчин в возрасте с 18 лет. Советник руководителя президентского офиса Михаил Подоляк отметил, что глава государства категорически настаивает на невозможности реализации такого сценария.