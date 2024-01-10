"Принудительные" нормы в законопроекте о мобилизации: что будет с повестками и отсрочкой – нардеп

В Раде рассказали, что хотят изменить в новом законопроекте о мобилизации.

В Верховной Раде хотят изменить нормы о повестках через электронную почту и отсрочку для некоторых категорий населения в законопроекте о мобилизации. Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке может уже сегодня закончить предварительное рассмотрение законопроекта.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

"Утром у нас было пока совещание. Мы как раз проходили по всем пунктам, которые должны быть изменены. Точно там не должно быть ничего антиконституционного", — сказал нардеп.

По словам нардепа, законопроект может быть принят в первом чтении, а рекомендации и предложения должны быть приняты во втором чтение или другой вариант – возвращение законопроекта в правительство.

"Но все же все это решает зал. В любом случае он должен быть вынесен в зал и там должно быть принято решение по дальнейшей судьбе этого законопроекта. Я надеюсь, что сегодня комитет уже примет решение с рекомендациями и предложениями к этому законопроекту", – добавил он.

По его словам, в Раде хотят "сбалансировать проект между мобилизационными и принудительными нормами".

"Мы почистили этот законопроект. Например, повестки по электронной почте не должны направляться. Это невозможно проконтролировать, это невозможно выяснить, получил ли их человек... Или вопросы по изъятию отсрочки для инвалидов. Здесь тоже были вопросы. Мы настаиваем, чтобы людям с инвалидностью первой, второй и третьей группы выдавалась отсрочка или они не подлежали мобилизации", — подчеркнул Чернев.

Комитет по нацбезопасности предлагает уточнить условия отсрочки для студентов, в частности, для интернов.

Напомним, 11 января народные депутаты будут рассматривать в первом чтении законопроект об усилении мобилизации.

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