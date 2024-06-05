Принудительный визит в ТЦК: в МО объяснили, почему это возможно даже после обновления данных в "Резерв+"

Функционал мобильного приложения "Резерв+" пока не позволяет выполнить все требования нового мобилизационного закона. Следовательно, личного визита в ТЦК военнообязанным избежать не удастся.

После обновления данных в "Резерв+" военнообязанного все равно могут принудительно отвезти в ТЦК и СП, ведь пока функционал мобильного приложения ограничен.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона "Единые новости".

"Приложение "Резерв+" реализует возможность обновить свои данные по нашему мобилизационному закону. Это почта, это телефон, это фактическое место жительства. Относительно общего воинского учета, обновления данных человека, обновления его военно-учетной специальности и так далее, мы сейчас делаем все, чтобы реализовать функционал, чтобы можно было обновить и другие данные, которые есть по человеку в ТЦК и СП, онлайн, не совершая физического визита в ТЦК и СП", – пояснила чиновник.

По словам заместителя министра, пока функционал не работает в полном объеме, могут возникать ситуации, когда сопровождающие представителей ТЦК полицейские принудительно отвозят человека в Территориальный центр комплектования для обновления данных в полном объеме.

Черногоренко отметила, что необходимый функционал будет реализован уже в этом месяце. После этого в приложении можно будет обновить все остальные военно-учетные данные.

"Нужно понимать, какие есть основания для такого принудительного обновления данных. Поэтому нужно разбираться в каждом таком конкретном случае. Я могу сказать только одно, что "Резерв+" дает возможность осуществить свое обязательство по обновлению в течение 60 дней только части данных", – заметила чиновница.

Она добавила, после реализации возможности исправить или актуализировать все данные через "Резерв+", случаев принудительных визитов в ТЦК "не будет вообще".

По словам Екатерины Черногоренко, с 18 июня в приложении "Резерв+" наконец-то появится QR-код, который будет аналогом бумажного военно-учетного документа и будет приниматься всеми должностными лицами, службами, учреждениями и ведомствами Украины.

Напомним, в ТЦК пояснили, что обновление данных в "Резерв+" при отсутствии актуальных данных о прохождении ВЛК может стать основанием для принудительного визита в Территориальный центр комплектования.

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