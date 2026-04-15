- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 402
- Время на прочтение
- 2 мин
Принудительный возврат украинцев из ЕС: нардеп предупредил о последствиях
В Верховной Раде сомневаются в эффективности возвращения украинцев из-за границы.
Инициатива о возможном возвращении мужчин призывного возраста из-за границы вряд ли будет иметь результат, на который рассчитывает власть.
Такое мнение высказал народный депутат от «Слуги народа» и член комитета по экономическому развитию Богдан Кицак.
По его словам, даже в случае запуска подобного механизма существует высокий риск, что украинцы просто начнут массово переезжать в другие страны Европы, избегая возвращения. Поэтому эффективность такого подхода вызывает серьезные сомнения.
Это может не дать ожидаемого эффекта. Достаточно нескольких случаев — и люди просто начнут переезжать из одной страны Европы в другую», — объяснил Кицак.
Кицак отмечает, что достаточно нескольких показательных случаев принудительного возвращения, чтобы запустить новую волну миграции. В результате государство может не получить ожидаемое пополнение рядов ВСУ.
В то же время, депутат обращает внимание на сложность мотивации таких граждан. Многие уже потратили значительные средства, чтобы уехать из Украины, и вряд ли добровольно согласятся вернуться в условиях войны.
Что касается альтернатив, то, по мнению нардепа, ключевым стимулом могут быть финансовые поощрения. Однако и здесь есть риски — чрезмерные преференции для вернущихся могут вызвать возмущение среди уже служащих военных.
Отдельно Кицак подчеркнул, что более реалистичным выглядит подход с привлечением специалистов в оборонную промышленность, где возможно бронирование. Массовое возвращение граждан именно для участия в боевых действиях остается сложным и чувствительным вопросом.
Таким образом, заключает депутат, пока нет простого и эффективного механизма, который позволил бы быстро и массово вернуть мужчин из-за границы без негативных последствий.
Между тем, Берлин готовит механизмы для возвращения украинских мужчин домой. Больше того, Германия продолжит способствовать усилению обороноспособности Украины.