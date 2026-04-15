Принудительный возврат украинцев из ЕС: нардеп предупредил о последствиях

Нардеп объяснил, почему принудительное возвращение мужчин не сработает

Реклама

Инициатива о возможном возвращении мужчин призывного возраста из-за границы вряд ли будет иметь результат, на который рассчитывает власть.

Такое мнение высказал народный депутат от «Слуги народа» и член комитета по экономическому развитию Богдан Кицак.

По его словам, даже в случае запуска подобного механизма существует высокий риск, что украинцы просто начнут массово переезжать в другие страны Европы, избегая возвращения. Поэтому эффективность такого подхода вызывает серьезные сомнения.

Реклама

Это может не дать ожидаемого эффекта. Достаточно нескольких случаев — и люди просто начнут переезжать из одной страны Европы в другую», — объяснил Кицак.

Кицак отмечает, что достаточно нескольких показательных случаев принудительного возвращения, чтобы запустить новую волну миграции. В результате государство может не получить ожидаемое пополнение рядов ВСУ.

В то же время, депутат обращает внимание на сложность мотивации таких граждан. Многие уже потратили значительные средства, чтобы уехать из Украины, и вряд ли добровольно согласятся вернуться в условиях войны.

Что касается альтернатив, то, по мнению нардепа, ключевым стимулом могут быть финансовые поощрения. Однако и здесь есть риски — чрезмерные преференции для вернущихся могут вызвать возмущение среди уже служащих военных.

Реклама

Отдельно Кицак подчеркнул, что более реалистичным выглядит подход с привлечением специалистов в оборонную промышленность, где возможно бронирование. Массовое возвращение граждан именно для участия в боевых действиях остается сложным и чувствительным вопросом.

Таким образом, заключает депутат, пока нет простого и эффективного механизма, который позволил бы быстро и массово вернуть мужчин из-за границы без негативных последствий.

Между тем, Берлин готовит механизмы для возвращения украинских мужчин домой. Больше того, Германия продолжит способствовать усилению обороноспособности Украины.