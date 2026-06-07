Принуждали носить тапочки в зубах: руководство Одесского СИЗО отстранили из-за видео издевательств над «работником ТЦК»

Руководство Одесского СИЗО в Сети обвиняют в требовании денег и пытках задержанных

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В сети распространяется видео, снятое якобы в Одесском СИЗО, где издеваются над мужем и заставляют в зубах носить тапочки, как собаку. При этом пострадавшего называют работником ТЦК.

Видео опубликовала ОО «Нон-Стоп Украина».

«Расценки» в СИЗО во избежание пыток

В «Нон-Стоп Украина» утверждают, что начальник Одесского СИЗО вместе с оперуполномоченным Сергеем Я. устроили «дедовщину» в стенах учреждения. По информации активистов, начальник СИЗО отдает указания своим подчиненным требовать по 10 тыс. долларов, а в случае неплатежеспособности лица издеваться.

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В паблике утверждают, что каждый новоприбывший заключенный предстает перед выбором: платить от 2 до 15 тыс. долларов или стать жертвой издевательств. Именно на этой схеме руководитель СИЗО ежемесячно получает не менее 35 тыс. долларов, отмечает «Нон-Стоп Украина».

Среди пострадавших заключенный работник ТЦК?

«По такой схеме уже прошел работник ТЦК, которого сначала поместили в так называемую „прес-хату“, требуя средства. Однако, убедившись в его финансовой несостоятельности, сотрудники СИЗО приступили к издевательствам», — говорится в сообщении.

Также в ОО опубликовали видео с этим мужчиной. Заметим, что подтверждений о том, что видео именно из Одесского СИЗО, а также информации, когда оно снято и действительно ли на кадрах военный ТЦК, нет.

Дата публикации 19:46, 07.06.26 Количество просмотров 27 Скандал в Одесском СИЗО: руководство отстранили из-за видео со издевательствами

Что известно о проверке из-за инцидента в Одесском СИЗО

Государственная уголовно-исполнительная служба Украины сообщила, что начала служебную проверку из-за этого инцидента.

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«На видео, размещенном в сети, в отношении гражданина совершаются противоправные действия со стороны находящихся с ним лиц в одной камере», — отметили в обращении.

ГУИС отмечает, что экспертного заключения по поводу достоверности видеоматериала еще нет. Тем не менее, руководство СИЗО отстранено от исполнения служебных обязанностей на время проверки.

Кроме того, в Одесский следственный изолятор направлена группа из руководящего состава Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний для проверки возможного нарушения прав человека и объективного выяснения всех обстоятельств происшествия.

Результаты служебного расследования обещают обнародовать по завершении всех необходимых мер.

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Раньше мы писали, что в киевском СИЗО скончался бывший сотрудник, обвиняемый в избиении до смерти заключенного.

Напомним, что в «Киевском следственном изоляторе» в декабре 2024 года произошла смерть заключенного после телесных повреждений.

В этом следственном изоляторе были обнаружены системные пытки со стороны работников пенитенциарного учреждения.

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