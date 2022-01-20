"Принужден опровергнуть": украинцам объяснили, почему не нужно надеяться на антитела после COVID и проверять их

"Принужден опровергнуть": украинцам объяснили, почему не нужно надеяться на антитела после COVID и проверять их

Делать тесты на антитела к коронавирусу не нужно, говорит Кузин.

Тест на антитела к коронавирусу показывает лишь наличие или отсутствие, но не дает возможности предположить, насколько человек защищен от рисков COVID-19.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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"Многие частные лаборатории предлагают клиентам определить наличие антител к COVID-19. Некоторые даже подчеркивают, что это следует делать перед прививкой против COVID-19, ведь так вроде бы можно сделать выводы о своем иммунитете к коронавирусу. Вынужден опровергнуть, ведь наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформирован иммунитет к COVID-19. Так же их отсутствие не означает, что человек совсем не защищен, ведь антитела не единственное звено иммунной защиты", — пояснил Кузин.

По словам главного санврача, тест на антитела показывает лишь то, что человек болел COVID-19 или привит против него. Пока неизвестно, какое именно количество антител обеспечивает адекватную защиту. У многих из переболевших COVID-19 вообще не обнаружили антител.

В то же время, кроме антител, бороться с инфекцией также помогают Т-лимфоциты или Т-клетки.

"Они играют важную роль в формировании иммунной защиты. Антитела прежде всего не дают вирусу проникнуть в клетку. Если ему это все же удастся, то в борьбу вступают Т-лимфоциты. Они помогают организму быстро обезвредить зараженные вирусом клетки и победить болезнь, а также стимулируют создание антител", — уточнил он.

Кузин отметил, что перенос болезни и наличие антител не гарантирует того, что вы не инфицируетесь снова.

"Впрочем, если после болезни вы вакцинируетесь, то это вдвое улучшит ваши шансы не заразиться повторно", — подчеркнул он.

Как отметил главный государственный санитарный врач, научных исследований, которые могли бы точно сказать, что конкретный титр антител защитит человека от повторного инфицирования или риска тяжелого течения, пока нет. Но есть много исследований, которые показывают, что вакцинация защищает от тяжелого течения и смерти вследствие коронавируса.

"Отметим, что результаты тестирования на антитела не являются основанием для формирования сертификата о выздоровлении от COVID-19", — подытожил он.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что перед вакцинацией от коронавируса тест для проверки антител к COVID-19 не делают. Ведь их наличие не является причиной отказа от прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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