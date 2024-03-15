Принуждение к мобилизации: законодатели предлагают 300 тысяч штрафа, запрет быть ФЛП и брать кредиты — Бутусов

Для лиц, не прошедших в отведенный срок верификации или не явившихся в ТЦК после получения повестки, предлагается целый ряд наказаний.

В обновленном законопроекте о мобилизации, который все еще обсуждается в профильном комитете Верховной Рады, появились предложения, предусматривающие для принуждения военнообязанных, не явившихся в ТЦК после получения повестки, огромные штрафы (до 300 тысяч гривен), блокирование выезда за границу, лишение права вести деятельность как ФЛП и даже брать кредиты в течение 10 лет.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, опубликовав на своей Facebook-странице так называемый "концепт мобилизации".

В предложениях, прописанных законодателями, говорится о верификации, которую должен пройти военнообязанный в течение 120 дней с даты утверждения нормативно-правового акта Кабмином, а также после внедрения электронного кабинета. Тогда они должны получить сертификат военнообязанного – аналог военного билета – и иметь его в электронном или бумажном виде.

Пост Юрия Бутусова о "концепте мобилизации" / Фото: facebook/Юрий Бутусов

Для лиц, не прошедших в отведенный срок верификации или не явившихся в ТЦК после получения повестки, предлагается целый ряд наказаний.

После первой неявки военнообязанным грозит штраф в размере 100 тысяч гривен с предупреждением исполнить долг в течение 2 недель.

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Игнорирование такого предупреждения грозит дополнительным штрафом в размере 200 тысяч гривен и применение ограничений через админсуд — блокировка выезда за границу, лишение водительских прав и права вести деятельность как ФЛП, отмена всех государственных пособий и субсидий и запрет брать кредиты в течение 10 лет.

Мобилизацию предлагается проводить через ТЦК и ЦНАП, а также (по желанию военнообязанного) через электронный кабинет.

Вручение повестки может происходить как физически, так и в электронном виде. Датой получения электронной повестки будет считаться время ее открытия в электронном кабинете.

ТЦК, ЦНАПы и ВВК должны работать ежедневно без выходных с 8 утра до 8 вечера с внедрением электронной очереди.

С другими новациями, предлагаемыми законодателями, можно ознакомиться в таблице:

"Концепт мобилизации", опубликованный Юрием Бутусовым / Фото: facebook/Юрий Бутусов

По словам журналиста Юрия Бутусова, для него "эта концепция не ясна".

“В ее основе должен быть сначала план мобилизации, сроки, порядок учета, порядок ротаций, время на боевую подготовку и программа подготовки. Потому что без этих параметров вместо решения проблемы и ответственности за судьбы и жизнь людей будет очередная политическая декларация”, — написал он, призвав высказывать свое мнение по поводу опубликованных предложений.

Напомним, мобилизационный законопроект, вокруг которого идет много дискуссий, может быть принят либо в конце марта, либо в середине апреля.

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