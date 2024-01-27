Принял за зверя: житель Тернопольщины застрелил неизвестного мужчину

Правоохранители уже установили личность погибшего.
В поле близ Курников Тернопольского района 58-летний житель случайно застрелил неизвестного мужчину.
Об этом сообщили в полиции региона.
По предварительным данным, подозреваемый вместе со знакомым, купившим охотничье оружие, выехали в поле для его пристрелки.
"Заметив вдали неизвестный объект, мужчина воспринял его за зверя и произвел один выстрел. Однако, подойдя ближе, увидели мертвого человека. Об инциденте сообщили работников полиции", — говорится в сообщении.
Правоохранители установили личность погибшего. Это 51-летний житель села Курники.
Оружие, из которого выстрелил мужчина, принадлежало его товарищу и было официально зарегистрировано.
По этому факту следователи возбудили уголовное производство по части 1 статьи 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Решают вопрос о задержании в соответствии со статьей 208 УПК.
Напомним, во Львовской области во время охоты застрелили мужчину. Случай произошел в Стрыйском районе, на территории лесного массива. Погибший – 38-летний львовянин.
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