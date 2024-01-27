Принял за зверя: житель Тернопольщины застрелил неизвестного мужчину

В поле близ Курников Тернопольского района 58-летний житель случайно застрелил неизвестного мужчину.

Об этом сообщили в полиции региона.

По предварительным данным, подозреваемый вместе со знакомым, купившим охотничье оружие, выехали в поле для его пристрелки.

"Заметив вдали неизвестный объект, мужчина воспринял его за зверя и произвел один выстрел. Однако, подойдя ближе, увидели мертвого человека. Об инциденте сообщили работников полиции", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность погибшего. Это 51-летний житель села Курники.

Оружие, из которого выстрелил мужчина, принадлежало его товарищу и было официально зарегистрировано.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по части 1 статьи 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Решают вопрос о задержании в соответствии со статьей 208 УПК.

Напомним, во Львовской области во время охоты застрелили мужчину. Случай произошел в Стрыйском районе, на территории лесного массива. Погибший – 38-летний львовянин.